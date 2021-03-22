ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي يوجه بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا مع شركة ألستوم الفرنسية

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:32 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد هنري بوبار لافارج، رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول "التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية في قطاع النقل العام".

وقد أكد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية.

كما وجه  الرئيس بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في إطار أي نشاط حالي أو مستقبلي مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة.

من جانبه؛ أكد لافارج اعتزام شركة ألستوم على التوسع في أنشطتها وزيادة عدد موظفيها في مصر، خاصةً في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر، والتي تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم في المنطقتين العربية والأفريقية، فضلًا عن حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها وكفاءة وسرعة تنفيذها.

 وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض أوجه التعاون الحالية لوزارة النقل مع شركة ألستوم، خاصةً ما يتعلق بالهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديد، فضلًا عن التباحث حول المشروعات المستقبلية الجاري دراستها بين الجانبين.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

خالد مرسي الأقرب لخلافة محمد مرجان في الأهلي

بعد توليه رسميا .. أول قرار فنى لـ إيهاب جلال فى الإسماعيلي

أسطورة للنادي.. ضياء السيد يوجه نصيحة لـ محمد صلاح حول الرحيل عن ليفربول

شاهد.. هجوم من محبي محمد رمضان أثناء تصوير موسى بالإسكندرية

إصابة هنادي مهنا بـ فيروس كورونا

استقرار الذهب في ختام تعاملات اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح المركبة العسكرية الهايبرد أركوس سكاربي في دبي .. فيديو وصور

شهادة موثقة.. أسرار جديدة عن زواج الأمير هاري وميجان ميركل

مواصفات كيا سونيت 2021 بعد طرحها رسميا في السعودية.. صور