رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: يجب وضع حد للانهيار ووقف معاناة اللبنانيين ..فيديو

قال سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، إنه أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون خلال اجتماع معه اليوم بأن هدفه من تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة واضح، وهو وضع حد للانهيار الاقتصادي، ووقف معاناة اللبنانيين.





وأضاف "الحريري"، في كلمته التي ألقاها بقصر بعبدا، أنه تحدث إلى الرئيس عون، وأكد له ضرورة الاستماع إلى الشعب اللبناني، وأن تكون هناك حكومة تعمل على الإصلاح من دون أي اعتبارات حزبية.





وأشار رئيس الحكومة اللبنانية، إلى أن الرئيس عون أصر على أن يحظى حلفاؤه السياسيون بأغلبية مُعطلة في الحكومة، وهو ما رفضه الحريري الذي يسعى إلى تشكيل حكومة من الاختصاصيين.





وسلم الحريري قبل مغادرته قصر بعبدا، وبعيد كلمة قصيرة، للصحفيين، قائمة بأسماء الوزراء الذين رفض عون الموافقة عليهم، داعيا الشعب للحكم على تشكيلة الحكومة بنفسه.



