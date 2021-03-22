ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مقابلات شخصية لاختيار القيادات الإدارية بجامعة طنطا.. صور

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:00 م
جانب من المقابلة
جانب من المقابلة
Advertisements
احمد علي
ترأس الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ،اليوم، اللجنة العليا للقيادات بالجامعة والتى أجرت المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 4 مهام إدارية شاغرة بالمراكز الرئيسية بالجامعة والتى سبق الإعلان عنها.




ضمت اللجنة كلا من ‏الدكتور سمير رياض هلال، نائب رئيس جامعة طنطا الأسبق لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم، عميد كلية العلوم السابق، والدكتور طارق فايد، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.


أكد رئيس الجامعة، أنه يسعى لإرساء قواعد النزاهة والشفافية فى اختيار القيادات الإدارية بالجامعة، وضخ دماء جديدة من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفاني فى العمل، مشيرًا إلى أن اللجنة تقيم خلال المقابلات الشخصية خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير المراكز المتقدمين لها في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة، كما ناقشت اللجنة مقترحاتهم لتطوير الأداء في حال اختيارهم.


وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار هيكلة كافة المراكز والوحدات الخاصة بالجامعة للارتقاء بمستوى الأداء، لافتًا إلى أنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً على 15 معيارًا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهة بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية، وبما يسهم فى توسيع دائرة الاختيار.


ضمت قائمة المقابلات الأساتذة : طلعت ميز ‏أستاذ متفرغ ورئيس قسم الفيزياء السابق بكلية العلوم، ودينا عبد الهادي ‏أستاذ مساعد بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين بكلية التجارة لمركز الأداء المؤسسى، ومحمد النمر ‏أستاذ مساعد بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة لمركز الخدمات الإلكترونية، وأسامة غنيم ‏مدرسة بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات لمركز التحول الرقمى والشمول المالى، ومحمد الحضرى ‏مدرسة بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة لمركز التطوير المستدام.
مقابلات شخصية لاختيار القيادات الإدارية بجامعة طنطا.. صور
مقابلات شخصية لاختيار القيادات الإدارية بجامعة طنطا.. صور
مقابلات شخصية لاختيار القيادات الإدارية بجامعة طنطا.. صور
مقابلات شخصية لاختيار القيادات الإدارية بجامعة طنطا.. صور
مقابلات شخصية لاختيار القيادات الإدارية بجامعة طنطا.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على معايير اختيار مديري الوحدات والمراكز بجامعة طنطا وكلياتها

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الفنون التطبيقية

دعم فني وتنظيم زيارات للمحاكاة لكليات جامعة بنها

بالأسماء.. إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد هندسة طنطا

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير العمل بالإدارات "صور"

فتح باب التقديم ‏لمهام إدارية شاغرة بالمراكز الرئيسية في جامعة طنطا

ترشيحاتنا

شاهد .. عوض تاج الدين يوضح كيف نتفادى الدخول في موجة كورونا الثالثة

قد يكون خطرا .. كويكب ضخم يمر بجوار كوكب الأرض بعد 6 أيام

خطاب عاجل من التعليم للمدارس بشأن مقررات الامتحانات الشهرية لطلاب صفوف النقل

من ترك صلاة العصر أو خرج وقتها حبط عمله .. الإفتاء توضح المعنى الصحيح لها

غياب مودة الأدهم وحنين حسام عن أولى جلسات محاكمتهما في قضية الاتجار بالبشر

الرئيس يصدر قرارات بتعيينات في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح المركبة العسكرية الهايبرد أركوس سكاربي في دبي .. فيديو وصور

شهادة موثقة.. أسرار جديدة عن زواج الأمير هاري وميجان ميركل

مواصفات كيا سونيت 2021 بعد طرحها رسميا في السعودية.. صور