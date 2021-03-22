مقابلات شخصية لاختيار القيادات الإدارية بجامعة طنطا.. صور

ترأس الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ،اليوم، اللجنة العليا للقيادات بالجامعة والتى أجرت المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 4 مهام إدارية شاغرة بالمراكز الرئيسية بالجامعة والتى سبق الإعلان عنها.

















ضمت اللجنة كلا من ‏الدكتور سمير رياض هلال، نائب رئيس جامعة طنطا الأسبق لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم، عميد كلية العلوم السابق، والدكتور طارق فايد، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.









أكد رئيس الجامعة، أنه يسعى لإرساء قواعد النزاهة والشفافية فى اختيار القيادات الإدارية بالجامعة، وضخ دماء جديدة من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفاني فى العمل، مشيرًا إلى أن اللجنة تقيم خلال المقابلات الشخصية خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير المراكز المتقدمين لها في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة، كما ناقشت اللجنة مقترحاتهم لتطوير الأداء في حال اختيارهم.









وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار هيكلة كافة المراكز والوحدات الخاصة بالجامعة للارتقاء بمستوى الأداء، لافتًا إلى أنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً على 15 معيارًا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهة بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية، وبما يسهم فى توسيع دائرة الاختيار.







