تأجيل دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد رانيا يوسف

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يطالبها فيها بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف لجلسة 31 مارس لعرض التسوية من جانب رانيا يوسف مع الإعلامي العراقي نزار الفارس والادعاء الفرعي.









وصرح المستشار هيثم عباس بأن جلسة اليوم شهدت طلبا من وكيل رانيا يوسف بطلب الادعاء الفرعى ضد الإعلامى نزار الفارس وعقب ذلك تنظر هيئة التحضير فى طلب ندب خبير لفحص الهارد الاصلى والذى نتمسك بفحصه تأكيدا على مهنية الاعلامى نزار الفارس.









ونصت الدعوى التي أقيمت ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ 5 ملايين جنيه، تعويضًا عما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".









وأضافت الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها ببرنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فوجئ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها واثقا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة.