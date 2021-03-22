غدا .. دورة للإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة الأوقاف بآداب عين شمس

يقوم بالتدريب فريق من المتخصصين من قسم علم النفس وعلم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس ويستهدف التدريب( ٥٠ ) من أئمة وزارة الأوقاف.





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تعقد كلية الآداب جامعة عين شمس غدا الثلاثاء في العاشرة صباحا، دورة تدريبية في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة الأوقاف وتستمر لمدة ٣ أيام بواقع ١٦ ساعة حتى الخميس المقبل.تعقد الدورة التدريبية في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة عين شمس ووزارة الأوقاف وتحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب والدكتورة رشا الديدى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.