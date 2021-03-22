أول تعليق لـ خالد بن سلمان على المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الامير خالد بن سلمان، استمرار المملكة في الدفاع عن أراضيها وحدودها وشعبها ومقدراتها، ودعم الحكومة اليمنية وقواتها ضد اعتداءات جماعة الحوثيين ، مشددا على التزام الرياض بتنفيذ المبادرة التي عرضتها لوقف اطلاق النار في اليمن حال قبول الحوثيين بها تحت اشراف ومراقبة الامم المتحدة، معربا عن أمله في سرعة قبولها لإنهاء الأزمة اليمنية نهائيا.









وفي سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، قال بن سلمان: "تسعى المملكة لتحقيق السلام في اليمن، وما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية مرورا بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي شامل، وتجسد المبادرة اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية".









وأضاف أن "إعلان المملكة لمبادرة تتضمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن تهدف لرفع معاناة الشعب اليمني ومنح الحوثيين الفرصة لاعلاء مصالح اليمن وشعبه الكريم على الاطماع الايرانية، ونأمل سرعة قبولهم بها للبدء في مشاورات سلام بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام".



