انتهاك للخصوصية أم ميزة جديدة .. ويندوز 10 يبدأ مشاركة بياناتك مع التطبيقات الأخرى

كشف تقارير أن نظام التشغيل Windows 10 ويندوز 10 المملوك لشركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، سيبدأ مشاركة سجل الويب وتتبع أنشطة المستخدمين و بعض البيانات الخاصة بهم مع التطبيقات الأخرى كميزة جديدة فى التحديث القادم له، مما ينذر بوجود احتمالية لانتهاك خصوصية وأمن المستخدمين.





وبحسب موقع Tech Radar فإن ويندوز 10 قد يقوم قريبًا بمشاركة المزيد حول عاداتك عبر الإنترنت، حيث ستقوم الشركة بإصدار تحديث لمتصفح إيدج يعمل على مشاركة بيانات التصفح الخاصة بالمستخدمين مع خدمات ويندوز 10 الأخرى.





وعلى الرغم من أن هذا التحديث قد يعتبر خدمة للمزامنة التي تشارك بيانات المتصفح عبر الأجهزة الأخرى والتطبيقات الأخرى إلا أنه قد يعتبر أيضا ميزة للتطفل على الخصوصية.





ويمكن الوصول إلى الإعداد المسمى مشاركة بيانات التصفح مع ميزات ويندوز الأخرى من الإعدادات ثم الملفات الشخصية في متصفح إيدج في Canary Stream.





وعند تشغيله سيقوم متفصح إيدج بتوصيل بيانات التصفح المحلية من ملف التعريف مع نظام ويندوز 10 ، وسيساعدك تشغيل هذه الميزة في العثور على معلومات من المحفوظات والمفضلة والمواقع العليا وعلامات التبويب الأخيرة بسهولة أكبر باستخدام ميزات مثل مربع البحث في ويندوز.





وتتضمن ميزات ويندوز 10 الأخرى مثل Cortana نقل المعلومات إلى خوادم مايكروسوفت ، مما قد يثير مخاطر الخصوصية بلا نهاية، وليس من الواضح ما إذا كانت الميزة تسمح لشركة مايكروسوفت بعرض إعلانات مستهدفة مباشرة على سطح المكتب للمستخدمين ويعد الأمر الذي مزعجًا إلى حد خطيرإذا تم استغلاله من قبل المعلنين لتقديم برامج غير مرغوب فيها







