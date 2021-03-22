دراما رمضان 2021 .. 4 نجوم يحملون لواء الكوميديا | تعرف عليهم





نرصد فى التقرير التالى أبزر الأعمال الكوميدية التى تعرض فى رمضان المقبل.





مسلسل عالم موازى :

تخوض دنيا سمير غانم دراما رمضان من خلال مسلسل "عالم موازى" الذى كان يطلق عليه اسم "المدينة" وهو العمل الذى يتضمن 15 حلقة فقط.





ويشاركها في بطولته شيماء سيف، عمرو وهبة، دلال عبدالعزيز، أوتاكا، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف هشام جمال، وعمرو وهبة، إخراج هشام جمال.





مسلسل أحسن أب :

بينما يواصل الفنان على ربيع مسيرته الدرامية كاحد النجوم الذين يقدمون عملا دراميا فى رمضان كل عام من خلال مسلسل بعنوان "أحسن أب".





والمسلسل من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى وينتمى لنوعية المسلسلات 15 حلقة أيضا.





مسلسل فارس بلا جواز :

أما الفنان مصطفى قمر قرر أن يعود الى دراما رمضان من خلال مسلسل كوميدى بعنوان "فارس بلا جواز" بعد غياب لمدة 12 عاما تقريبا عن الدراما منذ تقديمه مسلسل "منتهى العشق".





ويشارك فى بطولته بجانب ريم مصطفى وشيرى عادل وبشرى وندى موسى ومحمد ثروت وطارق عبدالعزيز وطارق الابيارى ويشارك عدد من ضيوف الشرف منهم بيومى فؤاد وتيام مصطفى قمر ومن تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام.





نجيب زاهى زركش :

كما يعود الفنان يحيى الفخرانى الى دراما رمضان ليقدم مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى يعود به الى الكوميديا.





ويشارك فى بطولة العمل كل من هالة مرزوق وكريم عفيفى ونهى عابدين ومحمد محمود وتاليف عبد الرحيم كمال واخراج شادى الفخرانى





وتدور الأحداث في إطار كوميدي درامي حول محامي، لديه 4 أبناء يحقدون عليه بعد وفاة زوجته، فيقرر تلقينهم درسا لن ينسوه.

تشهد دراما رمضان هذا العام قلة فى عدد الأعمال الكوميدية التى كانت بكثرة فى الاعوام السابقة واقتصرت هذا العام على 4 أعمال فقط لاربعة نجوم وهم دنيا سمير غانم وعلى ربيع ومصطفى قمر ويحيى الفخرانى.