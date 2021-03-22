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فن

إصابة طارق الشناوي بفيروس كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:43 م
طارق الشناوى
طارق الشناوى
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أحمد إبراهيم
أعلن الناقد السينمائى طارق الشناوى عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 


وقال الشناوى : "إلى الجميع زملاء وأصدقاء بدأت رحلتي مع الاحتراز بسبب كوفيد. أعتذر مسبقا عن كل ما اتفقت عليه وإن شاء الله نلتقي بعد زوال الجائحة. دعواتي للجميع بالشفاء العاجل. ما أروع ان ندعو جميعا بالشفاء العاجل.


وكشف الناقد طارق الشناوى عن رأيه فى صورة الأم فى الدراما والسينما فى الفترة الاخيرة بعد نموذج ماما نونا الذى قدمته الفنانة الراحلة كريمة مختار بمسلسل "يتربى فى عزو" الذى قام ببطولته يحيى الفخرانى. 


وقال فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"  انه بعد تقديم شخصية ماما نونا لم تفرز لنا الدراما او السينما شخصية الام بالشكل المطلوب وهو ما يعنى ان الدراما والسينما عجزت عن تقديم صورة الأم بالشكل المطلوب. 


وأضاف ان شخصية ماما نونا التى كتبها المؤلف والكاتب يوسف معاطى وصلت الى القمة بعد اداء اكثر من رائع للراحلة كريمة مختار لدرجة أنه تم تصنيعها على شكل دمية بعيدا عن المسلسل وهذا يعنى قوة شخصية الأم والدراما معا وهما العامل الاساسى لنجاح الشخصية وتوهجها وهو ما لم نره فى الفترة الاخيرة وتحديدا بعد مسلسل يتربى فى عزو. 


وأوضح الشناوى أن ما ظهر فى الفترة الاخيرة شخصيات عادية للغاية ولا يمكن ان نختار منها الأم المثالية أو شخصية محددة وحتى يتحقق ذلك فإنه امر فى علم الغيب.    
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