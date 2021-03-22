بعد نعي نوال السعداوي .. مشاهير الفن في مرمى نيران السوشيال ميديا

رحلت أمس الأحد، الكاتبة نوال السعداوي عن عمر ناهز الـ 90 عامًا بعدما تركت إرثًا كبيرًا من الثقافة.









وحرص عدد من الفنانين على نعي الكاتبة الراحلة نوال السعداوي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، وسادت حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لقيام الفنانين بنعي الراحلة .









وهاجم بعض المغردين على تويتر الفنانة ياسمين صبري بعدما نشرت صورة للراحلة نوال السعداوي، وعلقت عليها: «البقاء لله انا لله وإنا اليه راجعون #نوال_السعداوي».









ولقيت المطربة أنغام نفس مصير ياسمين صبري بعدما نعت الكاتبة نوال السعداوي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».









وقالت أنغام في تغريدة لها: «إنا لله وإنا إليه راجعون. وداعًا دكتورة #نوال_السعداوي المفكرة والأديبة وصاحبة الرأي المستنير لروحك السلام والرحمه».









ومن الفنانات اللائى حرصن على نعي الراحلة، الفنانة ياسمين رئيس حيث كتبت :«وداعًا #نوال_السعداوي».









الهجوم على الفنانات استمر ولكن حرص عدد من الفنانين على نعيها أيضا منهم نبيل الحلفاوى وهند صبري وصبري فواز وشيرين رضا وسلوى محمد علي ورانيا يوسف ومن الإعلاميين خيري رمضان وعمرو أديب .









الهجوم العنيف على الفنانين قابلوه بالتزام الصمت باستثناء الفنانة رانيا يوسف والتي سخرت من الشامتين في وفاة الكاتبة نوال السعداوى التي وافتها المنية أمس الأحد عن عمر ناهز الـ90 عاما بعد صراع مع المرض.









وكتبت رانيا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات " تويتر" : "الناس اللي عارفة مين هيدخل الجنة ومين داخل النار، أرجوكم متحرقولناش الأحداث".







