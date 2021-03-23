مجمع الإسماعيلية الطبي يستعد لتقديم خدمة زراعة الكبد بإقليم القناة

صرحت مصادر طبية، أن محافظة الإسماعيلية تستعد لتقديم خدمة زراعة الكبد بإقليم مدن القناة، بدعم من الدكتور علي حطب وكيل الوزارة بالمحافظة، وتوجيه الدكتور قطب السيد مدير الطب العلاجي.





من جهته، أجري الدكتور عمرو عبدالعال أستاذ الجراحة طب عين شمس استشاري زراعة الكبد رافقه فريق عمل طبي، زيارة لمجمع الاسماعيلية الطبي، لبدء التجهيزات لتقديم خدمة زراعة الكبد للمرضي.





كشفت مصادر مطلعة، أن مشروع زراعة الكبد بمركز جراحه الجهاز الهضمى لم يبدأ من فراغ بل سبقه خبرة طويلة فى جراحات الجهاز الهضمى والكبد حيث كان الجهاز الهضمى من أوائل المركز الطبية التى قامت بإجراء الجراحات المتطورة فى جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية . وبعد هذه الخبرة فى مجال استئصال أورام الكبد بدأت تظهر أعداد كبيرة من المرضى لا يصلح لهم التدخل الجراحي من هنا بدأ الإتجاه لزراعة الكبد حسب الأسس العلمية و الأخلاقية العالمية لزراعة الأعضاء.





ويستلزم إنشاء وحدة لزراعة الكبد، تجهيز قسم عناية مركزه جديدة تتوافق مع عمليات زراعه الكبد؟ شراء أجهزه طبية جديدة لهذا الغرض مثل جهاز أعادة تنقيه الدم، أجهزة جديدة لاستخدامها فى استئصال الكبد، أجهزه جديدة تستخدم فى إيقاف النزيف أثناء العملية، أجهزه حديثه للتخدير والعناية المركزة، آلات جديدة خاصة بعمليات زراعة الكبد، تجهيز جناح لأقامه مرضى زراعه الكبد بعد العمليات.





واوضحت المصادر، دواعي عملية زراعه الكبد، وهي إصابة المريض بالفشل كبدى، اورام الكبد في المراحل الأولى، عيوب خلقية في الكبد تؤدى الى فشل كبدي، التهابات مزمنة في القنوات المرارية تؤدى الى تليف بها، التهاب حاد بالكبد ناتج عن الإصابة ببعض الفيروسات او تعاطى بعض الأدوية منها الباراستامول.



