أول من هنأها على أعز الولد.. حكاية أصغر معجب فى حياة دلال عبد العزيز

كشفت الفنانة دلال عبد العزيز، عن أول شخص حرص على تهنئتها على فيلمها الجديد أعز الولد، والذي تم طرحه يوم 19 مارس الماضي على إحدى المنصات الإلكترونية.





وأكدت دلال عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أصغر معجب بأعمالها هو من أقدم على هذا الأمر ، مؤكدة ان طفل صغير ويعتبرها بمثابة والدته ، وقد فوجئت انه يتصل بها بعد ما يقرب من 3 ساعات على طرح العمل وأكد لإعجابه الشديد بالعمل.





واستكملت: "هذا المعجب أكد لها أنه حرص على مشاهدة العمل مرتين، فى حين أنها لم تكن قد شاهدته بعد".





فيلم "أعز الولد" تدور أحداثه حول 4 جدات يواجهن العديد من الضغوطات مع الأطفال، ويحاولن العيش بطريقة سلسة وبسيطة بشكل درامي وكوميدي في إطار مشوق، ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب ميرفت أمين ودلال عبد العزيز الفنانة شيرين والفنانة إنعام سالوسة.





ويناقش العمل إحدى الموضوعات التى تتغافل الأعمال الفنية عن مناقشتها باستفاضة وهو علاقة الاجداد والاحفاد بشكل كوميدى حول إحدى العصابات التى تقوم بخطف مجموعة من الأطفال أثناء ذهابهم إلى المدرسة ، حيث يقوموا بالتفاوض مع والديهم لارجاعهم مقابل 5 مليون جنيه ، لتقوم جدادت هؤلاء الأطفال بالتدخل لارجاعهم ، وخلال تلك المغامرة تكشف الجدادت العديد من المعلومات عن احفادهن