هانى أبو ريدة يكشف موقفه من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة

قال المهندس هاني أبوريدة إن وجوده في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، كاف، مهم للغاية كونه يمثل مصر البلد العملاقة، وهو يمثل مصر في الفيفا منذ عام ٢٠٠٩ وبات حاليا أقدم الأعضاء في مجلس الفيفا، وسعيد بكونه يمثل مصر دوليا وقاريا.
أضاف أبوريدة بأنه لا يفكر مطلقا في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة والمحدد لها خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر، ولا يفكر حاليا في الأمر، على الرغم من أن أكثر من ٩٠٪ من أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد يطالبونه بالترشح لرئاسة الاتحاد المصري، مشددا على أن الاتحاد الكرة المصري حاليا يحتفل بمرور مائة سنة على تأسيسه وهو أمر يجب الاهتمام به وأن يخرج بصورة لائقة إلى جانب ضرورة الاهتمام بمركز المنتخبات الوطنية في أكتوبر والانتهاء منه تزامنا مع الاحتفال بالمئوية.
شدد أبوريدة على أن مجلسه حقق إنجازات عديدة أبرزها الوصول لكأس العالم بروسيا بعد غياب ٢٨ سنة كاملة عن الوصول، والتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية في الجابون بعد غياب ٧ سنوات عن الوصول للبطولة، بجانب تنظيم واحدة من أنجح بطولات كأس الأمم الأفريقية في التاريخ بمصر، وهي إنجازات لا يمكن إغفالها.
أبوريدة قال إن اتحاد الكرة هو بيت كل من له علاقة باتحاد الكرة، وزيارته له ليست له علاقة بالانتخابات على الإطلاق، والبعض ينسى أنه بصفته عضوا بمجلس الفيفا فإنه عضو باتحاد الكرة ومن حقه زيارته للاتحاد في أي وقت، مشيدا في ذات الوقت باللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني مؤكدا أنها قدمت الكثير وهناك بعض السلبيات كأي مجلس آخر أدار الكرة في مصر.