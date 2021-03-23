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رياضة

هانى أبو ريدة يكشف موقفه من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:40 ص
هانى ابوريده
هانى ابوريده
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منتصر الرفاعى
قال المهندس هاني أبوريدة إن وجوده في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، كاف، مهم للغاية كونه يمثل مصر البلد العملاقة، وهو يمثل مصر في الفيفا منذ عام ٢٠٠٩ وبات حاليا أقدم الأعضاء في مجلس الفيفا، وسعيد بكونه يمثل مصر دوليا وقاريا.

أضاف أبوريدة بأنه لا يفكر مطلقا في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة والمحدد لها خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر، ولا يفكر حاليا في الأمر، على الرغم من أن أكثر من ٩٠٪؜ من أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد يطالبونه بالترشح لرئاسة الاتحاد المصري، مشددا على أن الاتحاد الكرة المصري حاليا يحتفل بمرور مائة سنة على تأسيسه وهو أمر يجب الاهتمام به وأن يخرج بصورة لائقة إلى جانب ضرورة الاهتمام بمركز المنتخبات الوطنية في أكتوبر والانتهاء منه تزامنا مع الاحتفال بالمئوية.

شدد أبوريدة على أن مجلسه حقق إنجازات عديدة أبرزها الوصول لكأس العالم بروسيا بعد غياب ٢٨ سنة كاملة عن الوصول، والتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية في الجابون بعد غياب ٧ سنوات عن الوصول للبطولة، بجانب تنظيم واحدة من أنجح بطولات كأس الأمم الأفريقية في التاريخ بمصر، وهي إنجازات لا يمكن إغفالها.

أبوريدة قال إن اتحاد الكرة هو بيت كل من له علاقة باتحاد الكرة، وزيارته له ليست له علاقة بالانتخابات على الإطلاق، والبعض ينسى أنه بصفته عضوا بمجلس الفيفا فإنه عضو باتحاد الكرة ومن حقه زيارته للاتحاد في أي وقت، مشيدا في ذات الوقت باللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني مؤكدا أنها قدمت الكثير وهناك بعض السلبيات كأي مجلس آخر أدار الكرة في مصر.
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