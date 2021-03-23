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مرأة

الكيك الصحي للفطار دون دهون

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:07 ص
الكيك الصحي للفطار
الكيك الصحي للفطار دون دهون
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أسماء عبد الحفيظ

يحب الكثير منا تناول الكيك صباحًا مع كوب من الشاي، ولكن نسبة الدهون بها قد تمنع البعض من تناولها، خاصة أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا خاليا من الدهون، لذا نقدم لك اليوم طريقة عمل الكيكة المميزة دون زيت أو سمن، وتصلح للفطار أو العشاء كوجبة خفيفة دون المزيد من الدهون تعرفي عليها كما قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قد الإيد.

المقادير:


2 كوب دقيق
2 كوب زبادي
كوب سكر
كيس أو 2 ملعقة صغيرة فانيليا
باكو بيكنج باودر
3 بيض
رشة ملح

مكونات السيرب:
كوب سكر

كوب ماء
عصير نصف ليمون
ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير:
 يضرب البيض مع الفانيليا جيدًا في العجان أو الخلاط الكهربائي، ثم يضاف لها السكر والزبادي.
يحضر الدقيق وتضاف إليه رشة الملح، مع بيكنج باودر وتقلب جميعها جيدا قبل إضافتها للسائل السابق.
توضع المكونات السابقة معا وتخلط جيدًا حتى تتجانس، وتصب في صينية متوسطة مدهونة بمسحة زيت، ويمكنك مضاعفة المكونات حسب الرغبة.
توضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع.

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