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وزير الخارجية السعودي: نريد وقف إطلاق نار شامل تمهيدا للحوار السياسي لحل الأزمة اليمنية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:22 ص
صدى البلد
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ندى عبد العزيز
عرض وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، في مؤتمر صحفي له، اليوم، مبادرة سلام من المملكة، لإنهاء الحرب في اليمن، وتقترح هذه المبادرة السعودية الجديدة، وقف إطلاق نار في البلاد، تشرف عليه الأمم المتحدة، واستئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران. 

ووفقًا لقناة سكاي نيوز، قال وزير الخارجية السعودي، إنه من حق المملكة حماية أراضيها والدفاع عنها في مواجهة أي عدوان، مشددا على أن السعودية ستحمي حدودها وأراضيها وشعبها من أي هجمات حوثية.

وأعرب عن استعداد المملكة الكامل للتنسيق مع جميع الشركاء الدوليين بخصوص إنهاء الحرب في اليمن، وتجدد قلقها من عرقلة الحوثيين للجهود الأممية فيما يخص ناقلة النفط صافر.

وأكد رفض المملكة التام للتدخلات الإيرانية فى اليمن، مضيفًا انها السبب الرئيسي فى إطالة الأزمة اليمنية بدعمها  لمليشيات الحوثيينعبر تهريب الصواريخ والأسلحة وخرقهم لقررات مجلس الأمن

في المقابل، أكد كبير المفاوضين الحوثيين إن الحركة ستواصل المحادثات مع الرياض وعمان وواشنطن في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام.

https://youtu.be/eQeq2ihqyh4
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