قدمي كل ما هو جديد.. إليك طريقة عمل زلابية بالموز

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل زلابية بالموز بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ.





مقادير زلابية بالموز

2 كوب دقيق

نصف كوب موز مهروس

رشة ملح

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب ماء

نصف كوب لبن

ماء للعجن

سكر بودرة أو شربات للتقديم







طريقة تحضير زلابية بالموز

* يخلط اللبن في الخلاط مع الموز و½ كوب ماء مع ملعقة الخميرة والسكر

* يضاف الدقيق ثم النشا والفانيليا ورشة الملح ويخلط جيدا

* في وعاء يضاف الخليط ويغطى حتى يختمر

* يشكل العجين إلى دوائرصغيرة باستخدام الملعقة وتقلى في الزيت

* يمكن حشو الزلابية بشرائح الموز وتشكل إلى دوائر صغيرة ثم تقلى في الزيت وتترك حتى تمام القلي

* تسقى الزلابية بالشربات وتزين بالسكر البودرة وتقدم

