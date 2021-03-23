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مرأة

قدمي كل ما هو جديد.. إليك طريقة عمل زلابية بالموز

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:12 م
زلابية بالموز
زلابية بالموز
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل زلابية بالموز بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ.


مقادير زلابية بالموز

2 كوب دقيق
نصف كوب موز مهروس
رشة ملح
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
2 كوب ماء
نصف كوب لبن
ماء للعجن
سكر بودرة أو شربات للتقديم


طريقة تحضير زلابية بالموز

* يخلط اللبن في الخلاط مع الموز و½ كوب ماء مع ملعقة الخميرة والسكر

* يضاف الدقيق ثم النشا والفانيليا ورشة الملح ويخلط جيدا

* في وعاء يضاف الخليط ويغطى حتى يختمر

* يشكل العجين إلى دوائرصغيرة باستخدام الملعقة وتقلى في الزيت

* يمكن حشو الزلابية بشرائح الموز وتشكل إلى دوائر صغيرة ثم تقلى في الزيت وتترك حتى تمام القلي

* تسقى الزلابية بالشربات وتزين بالسكر البودرة وتقدم

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