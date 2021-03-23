قدمي كل ما هو جديد.. إليك طريقة عمل زلابية بالموز

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل زلابية بالموز بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ.
مقادير زلابية بالموز
2 كوب دقيق
نصف كوب موز مهروس
رشة ملح
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
2 كوب ماء
نصف كوب لبن
ماء للعجن
سكر بودرة أو شربات للتقديم
طريقة تحضير زلابية بالموز
* يخلط اللبن في الخلاط مع الموز و½ كوب ماء مع ملعقة الخميرة والسكر
* يضاف الدقيق ثم النشا والفانيليا ورشة الملح ويخلط جيدا
* في وعاء يضاف الخليط ويغطى حتى يختمر
* يشكل العجين إلى دوائرصغيرة باستخدام الملعقة وتقلى في الزيت
* يمكن حشو الزلابية بشرائح الموز وتشكل إلى دوائر صغيرة ثم تقلى في الزيت وتترك حتى تمام القلي
* تسقى الزلابية بالشربات وتزين بالسكر البودرة وتقدم