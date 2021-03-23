وفاة نجمة صاعدة بعد تعرضها لحادث تصادم أليم.. تفاصيل

توفيت نجمة ريفية صاعدة بعد تعرضها لحادث تصادم أليم بين سيارتها وحاجز عن عمر ناهز 33 عامًا في وقت متأخر من الليل على طريق سريع.









ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، أكدت متحدثة باسم جمعية موسيقى الريف في ولاية تكساس الأمريكية وفاة نجمة الموسيقية الريفية تايلور دي.









أصيبت النجمة الأمريكية بجروح قاتلة إثر الحادث التي وقع خلال شهر مارس الحالي بثاني أكبر ولايات أمريكيا من حيث المساحة والسكان.











وبحسب ما ورد، كان الحادث في وقت متأخر من الليل بسبب عدم خروج المغنية من الطريق السريع مما دفعها إلى الضغط على دواسة الفرامل بقوة واصطدام سيارتها بحاجز.





