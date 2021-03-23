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منوعات

وفاة نجمة صاعدة بعد تعرضها لحادث تصادم أليم.. تفاصيل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:53 ص
وفاة نجمة صاعدة بعد
وفاة نجمة صاعدة بعد تعرضها لحادث تصادم أليم
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يارا زكريا
توفيت نجمة ريفية صاعدة بعد تعرضها لحادث تصادم أليم بين سيارتها وحاجز عن عمر ناهز 33 عامًا في وقت متأخر من الليل على طريق سريع.


ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، أكدت متحدثة باسم جمعية موسيقى الريف في ولاية تكساس الأمريكية وفاة نجمة الموسيقية الريفية تايلور دي.


أصيبت النجمة الأمريكية بجروح قاتلة إثر الحادث التي وقع خلال شهر مارس الحالي بثاني أكبر ولايات أمريكيا من حيث المساحة والسكان.


وبحسب ما ورد، كان الحادث في وقت متأخر من الليل بسبب عدم خروج المغنية من الطريق السريع مما دفعها إلى الضغط على دواسة الفرامل بقوة واصطدام سيارتها بحاجز.


وقالت ليندا ويلسون، المتحدثة باسم إحدى الشركات المحلية لشبكات البث التليفزيوني: «تايلور دي موهبة حقيقية وواضحة لها قلب وشغف ليس فقط لموسيقاها ولكن للوصول للناس؛ سنفتقدها بشدة».
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