لحمايته من الانتفاخ .. توقيت وخطوات تجشؤ الرضيع

جزء مهم من إطعام الطفل هو التجشؤ، ليساعد على التخلص من بعض الهواء الذي يميل الأطفال إلى ابتلاعه أثناء الرضاعة، عدم التجشؤ كثيرًا وابتلاع الكثير من الهواء يمكن أن يجعل الطفل يبصق أو يسبب له الغازات.

كيف تجشؤ طفلك؟

عند تجشؤ طفلك، يجب أن يفي التربيت اللطيف المتكرر على ظهر طفلك بالغرض. كوب يدك أثناء التربيت، فهذا ألطف على الطفل من راحة اليد المسطحة.

لمنع عمليات التنظيف الفوضوية عندما يبصق طفلك أو يكون لديه "تجشؤ مبلل" ، قد ترغب في وضع منشفة أو مريلة تحت ذقن طفلك أو على كتفك.

جربي أوضاعًا مختلفة للتجشؤ تكون مريحة لك ولطفلك. يستخدم العديد من الآباء إحدى هذه الطرق الثلاث:

اجلس في وضع مستقيم واحمل طفلك على صدرك. يجب أن تستريح ذقن طفلك على كتفك وأنت تسند الطفل بيد واحدة. من ناحية أخرى ، ربتي برفق على ظهر طفلك. قد يساعدك أيضًا الجلوس على كرسي هزاز والتأرجح برفق مع طفلك أثناء القيام بذلك.



احملي طفلك جالسًا في حضنك أو عبر ركبتك. ادعمي صدر طفلك ورأسه بإحدى يديك عن طريق احتضان ذقن طفلك في راحة يدك. ضعي كعب يدك على صدر طفلك ، لكن احرصي على الإمساك بذقن طفلك وليس الحلق. استخدم اليد الأخرى لتربيت على ظهر طفلك.





ضع طفلك في حجرك على بطنه. ادعمي رأس طفلك وتأكدي أنه أعلى من صدره. ربتي برفق على ظهر طفلك.





إذا بدا طفلك صعب الإرضاء أثناء الرضاعة ، أوقفي الجلسة وجشّئي طفلك ثم ابدأي الرضاعة مرة أخرى. حاولي تجشؤ طفلك كل 2 إلى 3 أونصات (60 إلى 90 ملليلترا) إذا كنت ترضعين من الزجاجة وفي كل مرة تقومين بتبديل ثدييك إذا كنت ترضعين .

حاولي تجشؤ طفلك كل أونصة أثناء الرضاعة بالزجاجة أو كل 5 دقائق أثناء الرضاعة إذا كان طفلك:

يميل إلى أن يكون غازيًا

يبصق كثيرا

لديه مرض الجزر المعدي المريئي (جيرد)

يبدو صعبًا أثناء الرضاعة

إذا لم يتجشأ طفلك بعد بضع دقائق ، فغيري وضع الطفل وحاولي التجشؤ لبضع دقائق أخرى قبل الرضاعة مرة أخرى. تجشؤ طفلك دائمًا عندما ينتهي وقت الرضاعة.

للمساعدة في منع اللبن من العودة ، أبقي طفلك في وضع مستقيم بعد الرضاعة لمدة 10 إلى 15 دقيقة ، أو أكثر إذا كان طفلك يبصق أو يعاني من ارتجاع المريء. لكن لا تقلقي إذا كان طفلك يبصق أحيانًا. ربما يكون الأمر مزعجًا لك أكثر مما هو لطفلك.

في بعض الأحيان قد يستيقظ طفلك بسبب الغازات. قد يؤدي انتقاء طفلك الصغير للتجشؤ إلى إعادته إلى النوم. عندما يكبر طفلك ، لا تقلقي إذا لم يتجشأ أثناء أو بعد كل رضعة. عادة ، فهذا يعني أن طفلك قد تعلم تناول الطعام دون ابتلاع الهواء الزائد.

قد يعاني الأطفال المصابون بالمغص (3 ساعات أو أكثر يوميًا من البكاء المستمر) من الغازات الناتجة عن ابتلاع الكثير من الهواء أثناء نوبات البكاء ، مما قد يجعل الطفل أكثر إزعاجًا. لم يثبت استخدام القطرات المضادة للغازات أنها طريقة فعالة لعلاج المغص أو الغازات ، ويمكن أن تكون بعض هذه الأدوية خطيرة.