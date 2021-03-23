الكويت.. تعليق ترخيص ونشاط 14 شركة ومكاتب عقارية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم الثلاثاء، وقف ترخیص ونشاط 14 شركة ومؤسسة ومكاتب عقارية لم تلتزم بالقوانین والقرارات المعمول بھا بشأن الإجراءات المعنیة وارتكابھا مخالفات تجاریة وقانونیة.





وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، في بیان صحفي الیوم إن إیقاف ترخیص ونشاط ھذه الشركات جاء وفق خطة مرسومة للوقوف على التزام الشركات والمحال في القانون والنظم واللوائح.





وذكرت الوزارة أن الشركات والمكاتب المخالفة بعضھا یعمل في مجال تجارة الذھب والأحجار الكریمة والمعادن الثمینة إضافة إلى شركات صرافة وعقار ومكاتب عقارية في مواقع موزعة على المحافظات الستة في البلاد.





وأضافت أنها رفعت الإيقاف عن 4 شركات، اثنتان منها للمجوهرات واثنتان للصرافة بعد أن أزالت أسباب المخالفات المسجلة بحقها.





وأكدت الوزارة مراقبتھا المستمرة عبر حملات مفتشیھا للأسواق والمحال التجاریة؛ مشیرة إلى أنھا لن تتوانى في مخالفة أي شركة تحاول تجاوز القانون واللوائح التنظیمیة المعمول بھا.