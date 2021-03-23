رياح محملة بالأتربة تجتاح شوارع القاهرة .. فيديووصور

شهدت البلاد اليوم، حالة من التقلبات الجوية وتنشيط الرياح المحملة بالأتربة .





ورصدت عدسة صدى البلد، حالة الطقس في عدد من الشوارع بالقاهرة،التي شهدت نشاطا للرياح المحملة بالأتربة.





وكانت حذرت هيئة الارصاد الجوية من طقس الثلاثاء بسبب نشاط الرياح فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.





وأوضحت الهيئة أن العواصف الترابية هي نتيجة كتلتين هوائيتين الاولي ساخنة تسببها جنوبيات منخفض جوي والثانية باردة نتيجة جبهة باردة مصاحبة لمرتفع جوي يتقدم تدريجيا نحو المناطق الحارة من ليبيا مما يسهل إثارة الرمال هناك.



