تكريم الموسيقار محمد علي سليمان والشاعر جمال بخيت في الأوبرا.. الخميس

يأتي
الحفل ضمن خطط الاحتفاء برموز القوى الناعمة،
وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى بمشاركة النجوم على الحجار
، احمد الحجار ، احمد سعد ، مى فاروق ، ايمان عبد الغنى .
يتضمن
البرنامج نخبة من الالحان المميزة التي قدمها الموسيقار محمد علي سليمان منها موسيقي
رحلة المليون ، شنطة سفر ، اطيب قلب ، حظي معاكي ، العنكبوت، وخف في المشي دوسك ، في
الغيط صبي وصبية ، لما ربنا يحبك الى جانب كوكبة من الاشعار الغنائية للشاعر جمال بخيت
منها مش باقي مني ، حسك فى الدنيا ، في غمضة عين ، المصري ، تعالي نستخبي ، تقدر علي
المشوار، عود ، بحبك ، بنت وولد ، آنا كنت عيدك ، ازاي تكوني انتي ، بحبك وانطلق عصفور
، دعوتى فى الفجر يامة ، عم بطاطا ، من حقي احلم .
يذكر
ان الموسيقار محمد علي سليمان ولد في 2 أكتوبر 1947 في محافظة الإسكندرية درس في كونسر
فتوار الإسكندرية وتخصص في العزف على آلة الكمان وتخرج 1966-1967 وهو والد المطربة
أنغام وشقيق المطرب الراحل عماد عبد الحليم ، كتب الموسيقي التصويرية لعدد من الأفلام
السينمائية الشهيرة والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية ، تعاون مع العديد من كبار المطربين
وتميزت الحانه بالعذوبة والأصالة كما وضع الحان مجموعة من الاغانى الوطنية .
اما الشاعر جمال بخيت ولد في 29 يناير 1954 ، تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 1979 ، عمل بمجلة (صباح الخير) التي تصدرها مؤسسة روز اليوسف حتى صار مدير تحرير المجلة، وترأس القسم الثقافي والفني بجريدة الشارقة بين عامي 1987 و1990 ، بدأ كتابة الشعر الغنائي منذ أواخر السبعينيات، ووضع عشرات اﻷغاني منها آدم وحنان، أم الضفاير، اتحدي لياليك، حسك في الدنيا يابا ، كما أصدر العديد من الدواوين منها شباك النبي ، على باب الله ، أهل المغنى وغيرها .