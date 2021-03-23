ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تكريم الموسيقار محمد علي سليمان والشاعر جمال بخيت في الأوبرا.. الخميس

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:41 م
وزيرة الثقافة إيناس
وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم
Advertisements
نجلاء سليمان

 تكرم الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الموسيقار الكبير محمد على سليمان والشاعر الكبير جمال بخيت،  وذلك خلال الحفل الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الثامنة مساء الخميس 25 مارس على المسرح الكبير.

يأتي الحفل  ضمن خطط الاحتفاء برموز القوى الناعمة، وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى بمشاركة النجوم على الحجار ، احمد الحجار ، احمد سعد ، مى فاروق ، ايمان عبد الغنى .

يتضمن البرنامج نخبة من الالحان المميزة التي قدمها الموسيقار محمد علي سليمان منها موسيقي رحلة المليون ، شنطة سفر ، اطيب قلب ، حظي معاكي ، العنكبوت، وخف في المشي دوسك ، في الغيط صبي وصبية ، لما ربنا يحبك الى جانب كوكبة من الاشعار الغنائية للشاعر جمال بخيت منها مش باقي مني ، حسك فى الدنيا ، في غمضة عين ، المصري ، تعالي نستخبي ، تقدر علي المشوار، عود ، بحبك ، بنت وولد ، آنا كنت عيدك ، ازاي تكوني انتي ، بحبك وانطلق عصفور ، دعوتى فى الفجر يامة ، عم بطاطا ، من حقي احلم .

يذكر ان الموسيقار محمد علي سليمان ولد في 2 أكتوبر 1947 في محافظة الإسكندرية درس في كونسر فتوار الإسكندرية وتخصص في العزف على آلة الكمان وتخرج 1966-1967 وهو والد المطربة أنغام وشقيق المطرب الراحل عماد عبد الحليم ، كتب الموسيقي التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية الشهيرة والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية ، تعاون مع العديد من كبار المطربين وتميزت الحانه بالعذوبة والأصالة كما وضع الحان مجموعة من الاغانى الوطنية .

اما الشاعر جمال بخيت ولد في 29 يناير 1954 ، تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 1979 ، عمل بمجلة (صباح الخير) التي تصدرها مؤسسة روز اليوسف حتى صار مدير تحرير المجلة، وترأس القسم الثقافي والفني بجريدة الشارقة بين عامي 1987 و1990 ، بدأ كتابة الشعر الغنائي منذ أواخر السبعينيات، ووضع عشرات اﻷغاني منها آدم وحنان، أم الضفاير، اتحدي لياليك، حسك في الدنيا يابا ، كما أصدر العديد من الدواوين منها شباك النبي ، على باب الله ، أهل المغنى وغيرها .

محمد علي سليمان محمد علي سليمان
جمال بخيت جمال بخيت
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بمشاركة علي الحجار وأحمد سعد.. الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي

وزيرة الثقافة: فاروق الشرنوبي خلق أعمالا جادة خالدة شكلت جزءا من تاريخ الفنون فى مصر

شاهد.. العرض الأول لـ أسرار شهريار عن حياة الموسيقار حلمي بكر

محمد الحلو والحجار وسعد يحيون حفل تكريم محمد سليمان وجمال بخيت

بمشاركة نجوم الغناء.. وزيرة الثقافة تكرم محمد علي سليمان والشاعر جمال بخيت بالأوبرا

ترشيحاتنا

اليوم.. 28 وزارة وجهة حكومية تصرف رواتب موظفيها.. اعرفها

شاهد.. لحظة سرقة حقيبة مصطفى محمد في تركيا

بصورة مع فتاة.. محمد صلاح يحرج اتحاد الكرة

رغم أزمة التصريح.. رامز جلال مستمر في تصوير برنامج رمضان

لما يبقى عندك جيوب أنفية.. محمد ثروت ساخرا من حالة الطقس

الحكومة تنفي تراجع الشحنات المصرية المُصدرة من الغاز الطبيعي المسال إلى شحنتين فقط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة جديدة بأسعار شيفروليه كابتيفا فى مصر.. تعرف عليها

علاج المغص الكلوى بالمنزل .. طرق متعددة أغربها اللافندر

يضم نيسان وبيجو.. تفاصيل مزاد سيارات البنك الأهلي