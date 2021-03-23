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أخبار البلد

سعفان يكرم 17 من العاملين بالقوي العاملة بالدقهلية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:36 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

كرم وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء،  ١٧ من العاملين بمديرية القوي العاملة بالدقهلية تقديرا لجهودهم المخلصة في أداء العمل وخدمة المواطنين من أبناء المحافظة. 

وفي جو ملئ بمشاعر الحب والوفاء ، قدم وزير القوي العاملة  شهادة تقدير لكل من المكرمين، يأتي ذلك في إطار جولة الوزير بالمحافظة لتسليم ٣٢٣٨ وثيقة تامين التكافلي للعمالة غير المنتظمة ضد حالات العجزالكلي والجزئي  والوفاة، وتسليم ٢١٠٧ وثيقة لصغار صيادين المحافظة، وتسليم ٧١ عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة قدمت من مديرية القوي العاملة، وكذلك تسليم شهادات إتمام التدريب لخريجي مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة. 

 

سعفان يكرم 17 من العاملين بالقوي العاملة بالدقهلية
سعفان يكرم 17 من العاملين بالقوي العاملة بالدقهلية
سعفان يكرم 17 من العاملين بالقوي العاملة بالدقهلية
سعفان يكرم 17 من العاملين بالقوي العاملة بالدقهلية
سعفان يكرم 17 من العاملين بالقوي العاملة بالدقهلية
سعفان يكرم 17 من العاملين بالقوي العاملة بالدقهلية
سعفان يكرم 17 من العاملين بالقوي العاملة بالدقهلية
سعفان يكرم 17 من العاملين بالقوي العاملة بالدقهلية
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