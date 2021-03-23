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رياضة

استعدادا لمواجهة المريخ.. الأهلي يُجري مسحة طبية قبل انطلاق مران اليوم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:18 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق الذي ‏أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة وأبرزها؛ ‏مواجهة المريخ التي تقام في السودان، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل ‏عليها الفريق واستمرت لمدة خمسة أيام عقب العودة من الكونغو.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة من دور ‏المجموعات، وارتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط.‏

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