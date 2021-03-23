إزالة 50 مقبرة على أرض زراعية بقليوب

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية حملة إزالات مكبرة لإزالة 50 مقبرة أقيمت على الأراضي الزراعية على مساحة 1200 متر تم بناؤها بالمخالفة لقرار حظر المباني بميت حلفا وسوارس.





وقال مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب إن الحملة بالتنسيق مع أجهزة الأمن تمكنت من إزالة المقابر التي قام عدد من المواطنين ببنائها على أرض زراعية.





وأوضح رئيس المدينة أن تنفيذ قرارالهدم جاء بتعليمات من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتم مصادرة معدات البناء وتحرير محاضر للمخالفين.





وشدد رئيس المدينة على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق والمتابعة على مدار اليوم والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين.





وكلف رئيس مدينة قليوب رؤساء الوحدات المحلية بإرسال تقارير يومية عن إقامة مثل هذه المقابر على الأراضي الزراعية لسرعة تلافيها وإزالتها على وجه السرعة.





من ناحية اخرى عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا الثلاثاء، لمناقشة مقترح لتطوير محطة قطار بنها لتصبح واجهة حضارية تليق بزوار مدينة بنها عاصمة المحافظة، وتماشيا مع أعمال التطوير والتجميل التي تتم بشوارع مدينة بنها.





ويشتمل التطوير على دهان الواجهات الشرقية والقبلية للمحطة وسور السكة الحديد بنطاق مدينه بنها، ومداخل ومخارج المحطة ومراعاة الشكل الجمالي والإنارة والتشجير ووضع اللافتات والشاشات الإرشادية.





واكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة البدء فورا في أعمال التطوير والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، وضرورة التنسيق التام أثناء العمل حتى لا تعوق حركة مرور المشاة والركاب.





كما تابع المحافظ مع رئيس مدينة بنها أعمال تطوير شوارع العاصمة بشارع فريد ندا وكورنيش مدينة بنها، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لتلبية رغبات المواطنين والتخفيف عليهم والعمل علي تسيير الحركة المرورية.