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الأردن تعلن عن عقد قمة ثلاثية مع مصر والعراق لتعزيز التعاون التجاري |شاهد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:54 م
رئيس الوزراء الأردني
رئيس الوزراء الأردني
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نورهان رأفت
أعلن رئيس الوزراء الأردني  الدكتور بشر الخصاونة، عن انعقاد قمة مشتركة قريبة بين الأردن والعراق ومصر، للحديث عن الاتفاقيات التجارية المشتركة والمشاريع المستقبلية .

وأكد رئيس الوزراء الأردني ، خلال مؤتمر صحفي بينه وبين رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في عمان اليوم، على تواصل أواصر التعاون وتبادل الزيارات بين الدول الثلاث خارج الإطار المؤسسي، ومعالجة كافة القضايا المطروحة عن طريق التواصل المباشر .

وتقدم الخصاونة بالشكر إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على استعداده التام للتعاون والإستجابة الفورية لإمداد الأردن ببعض المساعدات الطبية ، وتذليل بعض العقبات التجارية .
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