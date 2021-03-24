بنك المغرب المركزي يبقي على أسعار الفائدة عند 1.5%

أبقى بنك المغرب المركزي يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021، على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند نحو %1.5، موضحا في بيانه إن سياسته النقدية ميسرة بما يكفي خلال الفترة الحالية.





وقال البنك في بيان له اليوم عقب اجتماعه الفصلي، إن التضخم الذي تقوده أسعار الأغذية بشكل أساسي، ظل ضعيفا عند %0.7 في 2020 ومن المتوقع أن يبلغ %0.9 في 2021، قبل أن يرتفع إلى %1.2 في 2021.





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وعلى صعيد آخر أعلن المغرب، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين رجال الأعمال المغاربة والإسرائيليين العاملين بالقطاع الخاص، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير المجال التكنولوجي بين الرباط وتل أبيب.





ووقع الاتفاقية، خلال لقاء افتراضي، كل من شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورون تومر رئيس هيئة المشغلين، وأرباب الأعمال الإسرائيلية وجمعية مصنعي إسرائيل، إضافة إلى يوريل لين رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية.





وقالت وكالة المغرب العربي الرسمية، إن هذه الشراكة تهدف إلى "إقامة حوار مفتوح ودائم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهيئة الإسرائيلية للمشغلين وأرباب الأعمال، اللذين سيعملان سويا على توحيد جهودهما لخلق نوع من التآزر والانسجام القوي بين مجتمعات الأعمال المعنية الفاعلة في القطاعات الرئيسية، وإرساء فضاء لتبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها قطاع الاستيراد والتصدير والبحث والتنمية والابتكار والتكنولوجيا".