ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمر كمال يظهر مع الشيخ مبروك عطية.. ويعلق: حاجة في رمضان هتعجبكم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:12 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

نشر مغني المهرجانات عمر كمال، صورة له مع الشيخ مبروك عطية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتب عمر، تعليقا على الصورة "حاجة ف رمضان هتعجبكم مع فضيلة الشيخ مبروك عطية".


على الجانب الآخر كان مطرب المهرجانات عمر كمال، قال إنه في الفترة من 2011 حتى 2015 كنت أعمل في النوادي والكافيهات في السويس، وكنت أعتمد على مجموعة من الأغاني لفنانين آخرين.


وأضاف كمال خلال لقاء له ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، "كل من دعمني ومشيلى خطوة انا بمشيله بلاد".


وتابع المطرب عمر كمال أن الفنانين الجداد على عيني وراسي ودعمهم كبير بالنسبة لي لكن هناك من دعمني ووقف بجانبي وساعدني أنا ممتن لهم، مضيفا : كنت بحصل على 10 جنيه وكنت بقول "جوجو" في الفرح.



وقال المطرب عمر كمال إنه عمل في كافيه خليجي وحصل على 800 جنيه وكان مبلغا كبيرا بالنسبة لي لم أحصل عليه من قبل.

حاجة ف رمضان هتعجبكم مع فضيلة الشيخ مبروك عطية ❤️

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عمر كمال يوجه رسالة لـ جمهوره

سوق الصحاب.. عمر كمال يحث متابعيه على مشاهدة أحدث أعماله عبر يوتيوب

ربنا جبر بخاطري.. عمر كمال يستعيد ذكريات بدايته في شوارع القاهرة

عمر كمال: تشابه صوتي مع محمد فؤاد من أسباب اتجاهي للغناء الشعبى

عمر كمال يبدع في غناء الغربة على الهواء.. فيديو

نهاركم أبيض.. عمر كمال يشارك متابعيه بصورة جديدة

ترشيحاتنا

محافظة الجيزة تناشد المواطنين عدم النزول من المنازل إلا للضرورة

الأهلي يكرم شهداء بورسعيد بلافتة كبيرة في استاد التتش

الظهور الأول لـ صلاح مع البدري.. موعد مباراة مصر ضد كينيا والقناة الناقلة

عمر كمال يظهر مع الشيخ مبروك عطية.. ويعلق: حاجة في رمضان هتعجبكم

بعد تحذير السيسي من موجة كورونا الثالثة .. الحكومة قد تلجأ إلي إجراءات جديدة

لا تأجيل .. إثيوبيا: الملء الثاني لسد النهضة في موعده

Advertisements

بعد تحذير السيسي من موجة كورونا الثالثة .. الحكومة قد تلجأ إلي إجراءات جديدة

النيابة العامة تطعن على الحكم ببراءة المتهم بخطف أمل عبد الحميد

محافظة الجيزة تناشد المواطنين عدم النزول من المنازل إلا للضرورة

بصورة مع فتاة.. محمد صلاح يحرج اتحاد الكرة

بيان عاجل من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. بعد قليل

رئيس الوزراء الإثيوبي: سد النهضة يمثل مشكلة كبيرة لنا ماليًا وسياسيًا

التعليم تفحص وضع المتضررين من نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي .. وتحسم الجدل بقرارات جديدة اليوم

من هي نوران خليل صاحبة صورة محمد صلاح من داخل الجيم.. شاهد

قبول استئناف النيابة.. استمرار حبس صاحب عقار فيصل المحترق ٤٥ يوما

شهادة إلكترونية وتلقيح ربع مليون.. الصحة تكشف استعداداتها مواجهة موجة كورونا الثالثة

بعد إجراء فيسبوك الأخير.. 3 أشهر حبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبات أصحاب الحسابات المزيفة

رئيس الوزراء الإثيوبي: لا نرغب في إلحاق الضرر بمصلحة مصر في مياه النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مرسيدس AMG تستعد لإطلاق الوحش جي تي 73 e

استشاري يوضح الإجراءات التجميلية لتنسيق القوام

أبرزها علاج الغدة الدرقية.. امتنع عن تناول هذه الأدوية حال تلقي لقاح كورونا