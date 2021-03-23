عمر كمال يظهر مع الشيخ مبروك عطية.. ويعلق: حاجة في رمضان هتعجبكم

نشر مغني المهرجانات عمر كمال، صورة له مع الشيخ مبروك عطية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب عمر، تعليقا على الصورة "حاجة ف رمضان هتعجبكم مع فضيلة الشيخ مبروك عطية".





على الجانب الآخر كان مطرب المهرجانات عمر كمال، قال إنه في الفترة من 2011 حتى 2015 كنت أعمل في النوادي والكافيهات في السويس، وكنت أعتمد على مجموعة من الأغاني لفنانين آخرين.





وأضاف كمال خلال لقاء له ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، "كل من دعمني ومشيلى خطوة انا بمشيله بلاد".





وتابع المطرب عمر كمال أن الفنانين الجداد على عيني وراسي ودعمهم كبير بالنسبة لي لكن هناك من دعمني ووقف بجانبي وساعدني أنا ممتن لهم، مضيفا : كنت بحصل على 10 جنيه وكنت بقول "جوجو" في الفرح.









وقال المطرب عمر كمال إنه عمل في كافيه خليجي وحصل على 800 جنيه وكان مبلغا كبيرا بالنسبة لي لم أحصل عليه من قبل.