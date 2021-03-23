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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم .. تفاصيل الانخفاض

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:01 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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هاجر رزق
شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا طفيفا، وذلك خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021، ليواصل تذبذبه الطفيف منذ بداية الأسبوع الجاري تزامنا مع احتفالات أعياد الأم، حيث فقد كل جرام من الأعيرة المختلفة حوالي جنيها وحيدا.

وبحسب آخر أسعار شاشة الذهب بمحلات الصاغة فقد وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب في مصر نحو 873 جنيها، بختام تعاملات اليوم.

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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 764 جنيها، وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الوسطي في سوق الذهب نحو 655 جنيها، بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة في سوق الذهب نحو 509 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.2 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 874.3 ألف جنيه.


أما عالميا، فصعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في العالم، وذلك بعد تراجع العائدات على سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب، وفقًا لما أفادت به الصحافة الدولية.

وذكرت التقارير إن انخفاض العائد على السندات، يأتي قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي ووزيرة الخزانة جانيت يلين، وزاد الذهب في السوق  0.1 بالمئة إلى 1739.66 دولار للأونصة، فيما استقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1738.70 دولار للأونصة.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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