سعر الذهب اليوم 23-3-2021

شهدت أ سعار الذهب في مصر استقرار لليوم الرابع على التوالي وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-3-2021، ، بدون أي تغيير منذ بداية الأسبوع الجاري وبرغم احتفالات أعياد الأم.





ووصل أعلي سعر لجرام الذهب من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 874 جنيها





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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 765 جنيها





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الوسطي في سوق الذهب نحو 656 جنيها





بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة في سوق الذهب نحو 510 جنيها





وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.2 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 874.3 ألف جنيه.وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.