وزير القوى العاملة يزف بشرى لـ العمالة غير المنتظمة .. فيديو

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن منحة العمالة غير المنتظمة ليست النهاية ويتم إعداد قاعدة بيانات لتوفير الرعاية لهم.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامى سيد علي، أن الدولة قامت بصرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المؤقتة لافتًا إلى أننا نسعى أن يكون فى مصر مليون مشروع صغير.



