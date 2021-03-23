وزير القوى العاملة يزف بشرى لـ العمالة غير المنتظمة .. فيديو

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن منحة العمالة غير المنتظمة ليست النهاية ويتم إعداد قاعدة بيانات لتوفير الرعاية لهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامى سيد علي، أن الدولة قامت بصرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المؤقتة لافتًا إلى أننا نسعى أن يكون فى مصر مليون مشروع صغير.
وقد أكد وزير القوى العاملة، أن المنحة الموفرة للعمالة غير المنتظمة هي البداية وليست النهاية بعد اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالعمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الحالية هناك حصر على أرض الواقع لتسجيل العاملين غير المنتظمين.
وتابع: أنه يتم استهداف العمالة غير المنتظمة وتوفير الأعمال لهم في العواصم الجديدة، مفيدا بأن تم تسجيل 15 ألف مواطن من العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية، كما أنه تم حصر وتسجيل 25 ألف عامل غير منتظم بالعلمين الجديدة.