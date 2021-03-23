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هاني الناظر يقدم نصائح هامة لأصحاب أمراض الحساسية والجيوب الأنفية ..فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:18 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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محمود محسن
قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومى للبحوث السابق واستشاري الأمراض الجلدية إن الفترة الحالية من العام يكون بها العديد من التقلبات الجوية الحادة مؤكدا أن درجات الحرارة ترتفع وتنخفض وقد يكون الهواء محملا بالأتربة.

وأضاف "الناظر" خلال لقاء له ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أننا في أصعب فترة الآن، مشيرا إلى أن أمراض الجيوب الأنفية وأصحاب الأمراض الجلدية تتأثر بهذا الجو.

وتابع  رئيس المركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية أن من يعاني من الحساسية تكون الرياح في الجو محملة بالأتربة مؤكدا أنه يقوم باستنشاق كل الأتربة التي يكون بها مواد عضوية وبقايا حيوانية ونباتية لذا يتأثر بها أصحاب الحساسية والجيوب الأنفية .

أشار إلى أنه على أصحاب أمراض الحساسية وأمراض الجيوب الأنفية على ضرورة ارتداء الكمامة لأنها تمثل خط الدفاع الأول للأمراض.

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