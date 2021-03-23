ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مصطفى قمر يروج لمسلسل فارس بلا جواز

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:54 م
مصطفي قمر
مصطفي قمر
Advertisements
مصطفى كرم

شارك الفنان مصطفى قمر متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له من كواليس تصوير مسلسل بلا جواز

وظهر مصطفى قمر بالصورة وهو يتزوج " ‬‏‪باركولي ياجماعة عروسة قمر عقبال عندكم ”فارس بلا جواز"

وكشف الفنان مصطفي قمر، تفاصيل المسلسل الذي سيشارك به في السباق الرمضاني "فارس بلا جواز".

وقال "قمر"،: "المسلسل اسمه فارس بلا جواز، وهو عبارة عن مسلسل كوميدي، يتناول اختيارات الشخص عند مرحلة الجواز"، موضحا: مسلسل لطيف جدا".

وأشار: "موضوع وفكرة المسلسل شدني لما قرأت الورق واتبسط من المسلسل"، متابعا: "مبسوط من ضيوف المسلسل ومنهم بيومي فؤاد وأوس أوس.. لأن المسلسل دمه خفيف ولطيف".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. مصطفى قمر يكشف عن تفاصيل مسلسل فارس بلا جواز

مصطفي قمر يتصدر البوستر الدعائي لمسلسل فارس بلا جواز

مصطفى قمر لمتابعيه عن نجله تيام: استنوه في فارس بلا جواز

رمضان 2021.. طارق الإبياري يروج لمسلسل فارس بلا جواز

سليمان عيد يروج لـ مسلسل فارس بلا جواز

في عيد الأم .. مصطفى قمر يهدي والدته الراحلة هذا الدعاء

ترشيحاتنا

تحرك وحدات عسكرية .. تحذير شديد اللهجة من الداخلية الإماراتية لسكان تلك المنطقة

السجن 3 سنين وغرامة 20 ألف جنيه للمتحرش بفتاة المترو

أخبار التوك شو| تحذيرات مستشار الرئيس للصحة والموجة الثالثة لكورونا.. هجوم أحمد موسى على وزير الإعلام

بالصور.. ننشر خريطة توزيع مقررات امتحان شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي

يا فرحة ما تمت.. انهيار منصة إستاد رياضي بالمشجعين| فيديو وصور

ميدو عن مهاجمة قناة الأهلي لـ حسام البدري : الأساليب دي مش هتأثر مع الناس الجامدة .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها k8 موديل 2021 .. صور

طريقة عمل منقوشة بالجبنة البيضاء

أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور