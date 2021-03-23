مصطفى قمر يروج لمسلسل فارس بلا جواز

شارك الفنان مصطفى قمر متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له من كواليس تصوير مسلسل بلا جواز





وظهر مصطفى قمر بالصورة وهو يتزوج " ‬‏‪باركولي ياجماعة عروسة قمر عقبال عندكم ”فارس بلا جواز"

وكشف الفنان مصطفي قمر، تفاصيل المسلسل الذي سيشارك به في السباق الرمضاني "فارس بلا جواز".



وقال "قمر"،: "المسلسل اسمه فارس بلا جواز، وهو عبارة عن مسلسل كوميدي، يتناول اختيارات الشخص عند مرحلة الجواز"، موضحا: مسلسل لطيف جدا".



وأشار: "موضوع وفكرة المسلسل شدني لما قرأت الورق واتبسط من المسلسل"، متابعا: "مبسوط من ضيوف المسلسل ومنهم بيومي فؤاد وأوس أوس.. لأن المسلسل دمه خفيف ولطيف".