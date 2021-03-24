بعد مصرع طفل.. نائب بـ الشيوخ يطالب بغلق أى مراكز شبابية تعتمد إنشاءات جديدة بداخلها

عبر النائب، أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ، عن استيائه بشأن مصرع طفل صعقًا بالكهرباء بحوض السباحة بمركز شباب الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، قائلًا:" حادث مأساوي و مؤسف، ولابد من وجود اشتراطات آمنة لضمان سلامة أبنائنا وشبابنا أثناء تواجدهم بالنوادي وكافة المراكز الشبابية".





و أوضح " دياب " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من أهم الإجراءات التى يجب على الوزارة تتفيذها، لضمان عدم وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى ، غلق الأندية والمراكز الشبابية لحين الإنتهاء من الإنشاءات الجديدة التى تنفذ بها .









وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الهدف من هذه الأندية ، وكذا المراكز الشبابية ، يتمثل في الارتقاء بمستوى الشباب الفكرى والرياضي والجسماني، إلى جانب الحفاظ عليهم ، وليس أن تكون هذه الأندية، مستوطن لتعريض حياتهم للخطر ، لافتًا إلى أنه من الضرورى إحكام الرقابة على مديرى هذه المراكز بشكل يحقق السلامة والأمن لشبابنا وأطفالنا.





يشار إلى أن تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسـؤال للمستشار حنفي جبالي، بشأن مصرع طفل صعقًا بالكهرباء بحوض السباحة بمركز شباب الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، مُشيرًا إلى أنه وفقًا لما يتم تداوله بوسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي المختلفة فيما يتعلق بالحادث أن الطفل المتوفي رحمه الله قد إنتقل إلى جوار ربه جراء صعقه بالكهرباء نتيجة ملامسته لجسم معدني خاص بإنشاءات جديدة تتم بالمركز بجوار حوض السباحة بهدف إنشاء مظلة " تنده " .





وأوضح مهني، خلال السؤال الخاص به، أن ذلك الأمر الذي إن دل فإنه يدل على وجود حالة من حالات التقاعس والإهمال الشديدين من جانب إدارة المركز والجهة القائمة على إنشاء تلك المظلة ، وذلك نظرًا لغياب كافة إجراءات الأمان والسلامة المهنية التي يُشترط وجودها خلال تنفيذ مثل هذه الإنشاءات ، وهو الأمر الذي يضعنا أمام العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات صريحة وواضحة كي نتجنب حدوث مثل تلك الفواجع مرة أخرى في المستقبل .





ووجه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، العديد من التساؤلات حيث جاءت كالتالي:





ما هي إشتراطات السلامة والأمان التي تتخذها الوزارة على الجهات المنفذة للإنشاءات بشكل عام بكافة النوادي ومراكز الشباب بمختلف انحاء الجمهورية ؟





ما هي الإجراءات التي تنتوي الوزارة تنفيذها في سبيل عدم وقوع مثل تلك الحوادث المؤسفة مرة أخرى ؟