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رياضة

"ملكنا المصري".. حساب أرسنال يعلق على صور النني مع الشناوي وتريزيجيه ومصطفى فتحي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:33 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
علق الحساب الرسمي لنادي أرسنال الإنجليزي، على "فيس بوك"، على الصور التي نشرها محمد النني نجم منتخب مصر مع لاعبي الفراعنة.

ونشر النني على حسابه على "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، صورتان، الأولى بصحبة محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه

والصورة الثانية بصحبة مصطفى فتحي وتريزيجيه ومحمد الشناوي. 

وقامت صفحة أرسنال الرسمية بإعادة نشر صور النني وزملائه بالمنتخب وعلقت عليها:"ملكنا المصري".

وكانت بعثة الفراعنة قد وصلت اليوم الثلاثاء، إلى كينيا، من أجل خوض مواجهة الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.
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