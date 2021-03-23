ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

توكلنا على الله..ايهاب فهمي ينشر بوستر مسلسل ولاد ناس

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:00 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم

شارك الفنان ايهاب فهمي متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتويتر مسلسله الجديد ولاد ناس .

وعلق ايهاب فهمي قائلا "توكلنا على الله مسلسل
ولاد ناس التوفيق من عندك يارب رمضان ٢٠٢١ ".

ويشارك فى بطولة مسلسل "ولاد ناس"، عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبري فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخي، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازي، وفريد النقراشي، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدني ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها k8 موديل 2021 .. صور

طريقة عمل منقوشة بالجبنة البيضاء

أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور