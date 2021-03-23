توكلنا على الله..ايهاب فهمي ينشر بوستر مسلسل ولاد ناس

شارك الفنان ايهاب فهمي متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتويتر مسلسله الجديد ولاد ناس .



وعلق ايهاب فهمي قائلا "توكلنا على الله مسلسل

ولاد ناس التوفيق من عندك يارب رمضان ٢٠٢١ ".





ويشارك فى بطولة مسلسل "ولاد ناس"، عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبري فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخي، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازي، وفريد النقراشي، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدني ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.

