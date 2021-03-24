المنطقة الصناعية في دمياط الجديدة.. حرائق مستمرة وخسائر بالملايين.. شاهد

تعد مدينة دمياط الجديدة من أهم المدن الصناعية بمحافظة دمياط، وهى إحدى المدن الجديدة التى تم إنشاؤها منذ 32 عاما وهى مدينة متكاملة، وبرزت في مجالات العلم والطب والصناعة، والمدينة أنشئت بالقرار رقم 546 لسنة 1980 على مساحة 18 كم2 ووصل عدد سكان المدينة طبقا لآخر إحصاء إلى 170 ألف نسمة.
تضم المدينة المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، وهى أشهر المناطق الصناعية بدمياط الجديدة، بها العديد من المصانع وأغلبها مصانع لإنتاج الأثاث الدمياطى بمختلف أنواعه، وتتيح الآلاف من الفرص للشباب الدمياطى ويعمل بها أيضا شباب من خارج المحافظة، ولكن يستحوذ عليها عدد محدود من رجال الأعمال بدمياط وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ممن يمتلكون تلك المصانع بها.
وتشكل المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط إحدى ركائز النشاط الصناعى بالمحافظة، وعلى الرغم من انتشار ورش صناعة الأثاث ومعامل الألبان ومصانع الحلويات بمختلف أرجاء المحافظة، إلا أن المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة تمثل مركز الثقل الأساسي للنشاط الاستثماري بالمحافظة من حيث مساحتها وعدد المشروعات بها وطبيعة الإنتاج التصديري، خاصة مع قرب المسافة بينها وبين ميناء دمياط.
وتتكون المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة من منطقتين بإجمالى 545 فدانا تشمل487 مشروعا بإجمالى استثمارات تخطت الـ10 مليارات جنيه ويعمل بها أكثر من 35 ألف فنى وإدارى وعامل، حيث تعانى معظم مصانع المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة من الإهمال وتفتقد اشتراطات السلامة والصحة المهنية، الأمر الذى كشف عن تقاعس مسئولى الأمن الصناعى وشئون البيئة فى الرقابة عليه والمتابعة لضمان توفير الحماية للعاملين بها، الأمر الذى ينذر بوقع كوارث، خاصة بعد اندلاع العديد من الحرائق فى العديد من المصانع خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار المخاوف لدى العاملين فى هذا القطاع.
وآخر تلك الكوارث التى تمت، ما حدث أمس، الثلاثاء، داخل المنطقة الصناعية وهو اشتعال النيران داخل 3 مصانع، وتقدر الخسائر الأولية بـ8 ملايين جنيه، والسبب يرجع لعدم توافر اشتراطات الأمان بالمصانع.
ويعتبر "الماس الكهربائى" هو المتهم الوحيد فى كل الحرائق التى شهدتها المنطقة الصناعية، لتكتفى الجهات المعنية بتحرير محاضر بالحوادث بالكوارث التى وقعت.
ويقول المهندس أسامة حفيلة، رئيس جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة، إنه يتم تنظيم حملات للتأكد من مدى توافر الاشتراطات إجراءات السلامة المهنية بالتنسيق مع جهاز تعمير دمياط الجديدة ومسئولى البيئة والحماية المدنية، كما أنه تتم مخاطبة هيئة التنمية الصناعية المنوط بها اتخاذ أى إجراءات ضد المصانع المخالفة سواء بالغلق أو بتقنين الأوضاع، وذلك منعا لوقوع الكثير من حوادث الحرائق داخل المصانع.
وأضاف أن المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة تتكون من 556 منشأة صناعية، منها 119 منشأة صناعية مستوفاة التجهيزات والاشتراطات، و249 منشأة صناعية غير مستوفاة التجهيزات والاشتراطات، و188 منشأة صناعية ما بين مغلقة أو تحت الإنشاء، وتمارس تلك المشروعات 13 نشاطا "أثاث - تصنيع وتجارة أخشاب - غذائية - هندسية وميكانيكية - نسيج وملابس جاهزة - بلاستيك - كيماوية وأدوية- مواد بناء ورخام- ورقية - تخزين - ورش خدمات"، كما توجد 41 ورشة مشروعات شباب تتراوح مساحتها من 21 إلى 28 مترا.
وأوضح أن المنطقة الصناعية الثانية تبلغ مساحتها 245 فدانا بإجمالى 410 قطع، وعدد المشروعات المخططة 260 مشروعا، وعدد المشروعات التى تم إنشاؤها 200 مشروع والمشروعات المنتجة بالفعل 200 مشروع والمشروعات القائمة ولم تبدأ الإنتاج 22 مشروعا وهنا 17 مشروعا تحت الإنشاء و21 مشروعا مستقبليا و71 مشروعا مخصصا للشباب منها 61 مشروعا منتجا و10 تحت الإنشاء.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للدور الرقابي على جميع المصانع بالمنطقة الاستثمارية، والتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات الخاصة بالحماية من الحوادث وتوافر عوامل الأمان بالمصانع.
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