المنطقة الصناعية في دمياط الجديدة.. حرائق مستمرة وخسائر بالملايين.. شاهد

، وهى إحدى المدن الجديدة التى تم إنشاؤها منذ 32 عاما وهى مدينة متكاملة، وبرزت في مجالات العلم والطب والصناعة، والمدينة أنشئت بالقرار رقم 546 لسنة 1980 على مساحة 18 كم2 ووصل عدد سكان المدينة طبقا لآخر إحصاء إلى 170 ألف نسمة.





تضم المدينة المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، وهى أشهر المناطق الصناعية بدمياط الجديدة، بها العديد من المصانع وأغلبها مصانع لإنتاج الأثاث الدمياطى بمختلف أنواعه، وتتيح الآلاف من الفرص للشباب الدمياطى ويعمل بها أيضا شباب من خارج المحافظة، ولكن يستحوذ عليها عدد محدود من رجال الأعمال بدمياط وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ممن يمتلكون تلك المصانع بها.







وتشكل المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط إحدى ركائز النشاط الصناعى بالمحافظة، وعلى الرغم من انتشار ورش صناعة الأثاث ومعامل الألبان ومصانع الحلويات بمختلف أرجاء المحافظة، إلا أن المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة تمثل مركز الثقل الأساسي للنشاط الاستثماري بالمحافظة من حيث مساحتها وعدد المشروعات بها وطبيعة الإنتاج التصديري، خاصة مع قرب المسافة بينها وبين ميناء دمياط.





وتتكون المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة من منطقتين بإجمالى 545 فدانا تشمل487 مشروعا بإجمالى استثمارات تخطت الـ10 مليارات جنيه ويعمل بها أكثر من 35 ألف فنى وإدارى وعامل، حيث تعانى معظم مصانع المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة من الإهمال وتفتقد اشتراطات السلامة والصحة المهنية، الأمر الذى كشف عن تقاعس مسئولى الأمن الصناعى وشئون البيئة فى الرقابة عليه والمتابعة لضمان توفير الحماية للعاملين بها، الأمر الذى ينذر بوقع كوارث، خاصة بعد اندلاع العديد من الحرائق فى العديد من المصانع خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار المخاوف لدى العاملين فى هذا القطاع.





وآخر تلك الكوارث التى تمت، ما حدث أمس، الثلاثاء، داخل المنطقة الصناعية وهو اشتعال النيران داخل 3 مصانع، وتقدر الخسائر الأولية بـ8 ملايين جنيه، والسبب يرجع لعدم توافر اشتراطات الأمان بالمصانع.





ويعتبر "الماس الكهربائى" هو المتهم الوحيد فى كل الحرائق التى شهدتها المنطقة الصناعية، لتكتفى الجهات المعنية بتحرير محاضر بالحوادث بالكوارث التى وقعت.





