نائب بـ الشيوخ : القنوات الإقليمية مقدرات دولة وأتاحتها لخدمة المواطنين

قال النائب، أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، إن القنوات الإقليمية بمثابة كيان عريق، فضلًا عن كونه الأيقونة الأساسية والرئيسية للإذاعة، والإعلام الوطني، ولا غنى عنها فى كافة ربوع محافظات الجمهورية.





وأكد " دياب" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القنوات الإقليمية، تعد من أهم المكتسبات التى سعت الدولة إلى توفيرها ، بهدف خدمة المواطنين ، والوصول إليهم في كافة محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن مقترح وقف البث الفضائي لهذه القنوات غير صائب، ومن باب أولى ضرورة العمل على وضع خطة، ورؤى واضحة تهدف لتطوير هذه القنوات ، واستحداث آليات وتقنيات عمل بها، تتفق و الطفرة التكنولوجية ، والتقنية الهائلة الحاصلة فى القنوات الخاصة.

وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحاته، قائلًا:" أنا من أول المتابعين لهذه القنوات ، و من أنصار البحث عن سبل لتطويرها، وتدعيمها، ولما يكون عندنا حاجة ، مش بتحقق أهدافها، بنحط خطة واضحة، تعمل على تطويرها، ونشوف تطويرها هيمشي ازاي، وذلك وفقًا للفلسفة ، والرؤية التى تنتهجها وزارة الإعلام ".





وقد تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، للمستشار الجليل حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشان إيقاف البث الفضائي للقنوات الإقليمية بدءًا من القناة الثالثة وحتى القناة السابعة والاكتفاء بالبث الأرضي، مؤكدة أنه بالرغم من الازمات التي تمر بها إلا انه لابد البحث عن بعض الحلول الموضوعية والعملية التي يمكن أن تكون مفتاحًا لحل إحدى تلك الأزمات التي تعصف بهذا الكيان العريق الذي يعد هو الأيقونة الأساسية والرئيسية للإذاعة والإعلام الوطني.





وأوضحت حلاوة، أنه بالرغم من أن هناك آلاف بل مئات الآلاف من الدولارات التي تقوم الدولة بسدادها نظير إشارة البث الفضائي التي تحصل عليها القنوات الإقليمية، إلا ان تلك القنوات لا تحصل على نسبة مشاهدات متوسطة حتى، فنسبة المشاهدات بتلك القنوات وتحديدًا بدءًا من قناة القاهرة وهي القناة الثالثة أرضي، وقناة الاسكندرية وهي الخاصة بالقناة الخامسة التى تبث ارضيا من محافظة الاسكندرية، وقناتى الصعيد وطيبة التى تبث ارضيا من الصعيد، وقناة القنال والتى تبث ارضيا من الاسماعيلية، وقناة الدلتا والتى تبث ارضيا من طنطا محافظة الغربية، ضعيفة للغاية بل تكاد تكون منعدمة.









وأكدت عضو مجلس النواب، أن في حين ان هناك العديد من الأزمات الأخرى التي يمكن ان يتم حلها بقطاع الإذاعة والتليفزيون من خلال المبالغ التي تدفع بالعملة الصعبة نظير الحصول على بث فضائي لهذه القنوات مثل ( تحديث المعدات – استحداث تقنيات تصوير وإذاعة متطورة – تدريب وتأهيل كوادر إعلامية وإذاعية بشكل فني يواكب تطورات العصر ....إلـــــــــخ.









وأشارت البرلمانية، إلى انه لا حاجة لاستمرار البث الفضائي للقنوات المذكورة وتوفير المبالغ التي تقوم الدولة بسدادها نظير ذلك البث لتطوير باقي القنوات والبرامج المحلية الأخرى واستحداث أساليب وآليات وتقنيات عمل تواكب الطفرة لتكنولوجية والتقنية الهائلة الحاصلة في القنوات الخاصة.









وطالبت النائبة، بوقف البث الفضائي للقنوات الإقليمية بدءًا من القناة الثالثة وحتى القناة السابعة والاكتفاء بالبث الأرضي.