محسن جابر : صوت الفن تملك جميع أغاني حليم منذ 61 عاما ونجل شبانة رفع 30 قضية وخسرهم

أكد المنتج محسن جابر، أن حديث ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ للحصول على دخل أغاني الفنان دائمًا، ولم تكن المرأة الأولى، حيث أن محمد شبانة نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ رفع 30 قضية ضده وضد شركة "صوت الفن" وخسرهم.





وأضاف "محسن"، خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن شركة صوت الفن تملك جميع أغاني عبد الحليم حافظ ونمتلك الوثائق والعقود، مضيفًا: "منذ عام 60 وجميع أغاني عبد الحليم ملكيتها لصوت الفن.. جميع التنازلات الصادرة من المؤلفين والملحين صادرة لشركة صوت الفن وليس للفنان".



