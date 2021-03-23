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تعليم

ننشر جداول امتحانات شهري أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:56 م
جدول الامتحانات
جدول الامتحانات
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول الامتحانات الشهرية الخاصة بتقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 خلال الفصل الدراسي الثاني.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر أن يعقد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة.

ومن المقرر أن يكون الامتحان ورقيًا (اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق) على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلًا عن الكتاب المدرسي.

وستكون درجة الفصل الدراسي الثاني تمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل. 

ننشر جداول امتحانات شهري أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021
ننشر جداول امتحانات شهري أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021
ننشر جداول امتحانات شهري أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021
ننشر جداول امتحانات شهري أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021
ننشر جداول امتحانات شهري أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021
ننشر جداول امتحانات شهري أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021
ننشر جداول امتحانات شهري أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021
ننشر جداول امتحانات شهري أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021
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