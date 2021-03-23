فرنسا تعلن رأيها في المبادرة السعودية حول اليمن

رحبت فرنسا بمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، داعية جماعة الحوثي إلى الاستجابة لها، لإنهاء الحرب في اليمن.





قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنها "ترحب بمبادرة السلام السعودية في اليمن وتدعو الحوثيين إلى الاستجابة لها"، مشيرة إلى أنها "تحيي قرار الحكومة اليمنية الاستجابة لمبادرة السلام السعودية".





طالبت فرنسا "جميع الأطراف في اليمن إلى وقف إطلاق النار وفتح المجال أمام مفاوضات من أجل التوصل لحل سياسي شامل".

ومنذ الإعلان عنها يوم الإثنين، ودول العالم تصطف ببيانتها الداعمة للمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، ووقف معاناة اليمنيين تحت ظل الحوثي.





وأعلن أمس الإثنين، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في اليمن، تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات.



