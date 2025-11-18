مليون جنيه وذهب و2 آيفون.. حبس المتهم بسرقة شقة أجنبي بالشيخ زايد

قررت النيابة المختصة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مليون جنيه من شقة أجنبي بمدينة الشيخ زايد.

وطلبت النيابة حضور مالك الشقة لسماع أقواله وتسليمه المسروقات.

وألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي قيمته مليون جنيه من داخل شقة بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الشيخ زايد بتحرير مترجم بشركة خاصة، سوري الجنسية، مصاب بكدمة بالوجه، محضرا ذكر فيه أنه أثناء نومه بشقته سمع حركة بغرفة المعيشة، وفوجئ بشخص مجهول يحمل سلاحا أبيض، وعند استغاثته قام بالتعدى عليه بالضرب وقام بسرقة مبلغ مالى مليون جنيه ومشغولات ذهبية و2 محمول آيفون، وفر هاربا.

وبالبحث والتحرى وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة، توصل فريق البحث إلى مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، 25 سنة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات، وأضاف أنه يقوم بسرقة الشقق عن طريق التسلق.

وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.