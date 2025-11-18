قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محظورات صارمة لضمان نزاهة انتخابات النواب.. وفقا للقانون
الشناوي يعتذر لحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر.. تفاصيل
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
لأول مرة.. ولادة قيصرية بأسيوط العام لسيدة تعاني من مشيمة ملتصقة مع الحفاظ على الطفل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

هناء طالبة تروي شهادتها عن لحظات هـ تك عرضها علي باب المدرسة

أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة السائق المتهم بهتك عرض طالبة بالشيخ زايد في الشارع إلي الجنايات .

وشهدت الضحية بأنها حال سيرها بالطريق العام في طريقها الي المدرسة ، باغتها المتهم محتضناً إياها من الخلف،واستطالت يده موطن عفتها بإمساك ثديها، إلا انها تمكنت من الصياح وقامت بعضه من اذنه فلاذ بالفرار.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم ثان زايد  هتك عرض الطفلة المجني عليها  والتي تبلغ من العمر ثماني عشر سنه ميلادية كاملة بالقوة، إذ تحين فرصة تواجدها بمفردها بالطريق العام فحسبها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها فغافلها واحتلها من الخلف واستطالت بده موطن عفتها بإمساكها من أعلي وأسفل، وقد أخل بذلك حياتها اخلالاً جسيماً، إلا أن تمكنت من الصياح طلباً للنجدة 

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): “كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات”.

هتك عرض زايد الشيخ زايد طفلة سائق

مى حلمى
ازالة تعدي
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
هوندا بريلود 2027
