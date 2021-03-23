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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. البحرين تسجل 809 إصابات جديدة بكورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:46 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
 
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 809 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية
منها 323 حالة لعمالة وافدة، و 472 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 14 حالة قادمة من الخارج. 

وأشارت الصحة البحرينية انه تم إجراء 15590 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية. 

 كما رصدت الصحة  603 حالة شفاء جديدة من الفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء  في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي  129845

وقالت إن عدد الحالات القائمة تحت العناية 52 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 127 حالة في حين أن 7150 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 7202 حالة قائمة.

وأشارت الي ان من تلقوا الجرعة الأولى 11193 شخصًا ليصل إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من تطعيم كورونا 439433 شخصًا، فيما أصبح إجمالي من تلقى الجرعتين 240648 شخصًا.

كما سجلت البحرين حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 72 عامًا، ليصل إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في المملكة إلى 503 شخصًا
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