خلال 24 ساعة.. البحرين تسجل 809 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 809 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية

منها 323 حالة لعمالة وافدة، و 472 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 14 حالة قادمة من الخارج.





وأشارت الصحة البحرينية انه تم إجراء 15590 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية.





كما رصدت الصحة 603 حالة شفاء جديدة من الفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 129845





وقالت إن عدد الحالات القائمة تحت العناية 52 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 127 حالة في حين أن 7150 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 7202 حالة قائمة.





وأشارت الي ان من تلقوا الجرعة الأولى 11193 شخصًا ليصل إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من تطعيم كورونا 439433 شخصًا، فيما أصبح إجمالي من تلقى الجرعتين 240648 شخصًا.



