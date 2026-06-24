انتصار تنفي ارتداء الحجاب: ظهوري به كان للترويج لشخصيتي في «صقر وكناريا»

حسمت الفنانة انتصار الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن ارتدائها الحجاب، بعد ظهورها به خلال العرض الخاص لفيلم «صقر وكناريا».

وأكدت انتصار، في تصريحات صحفية، أنها لم ترتدِ الحجاب بشكل فعلي، موضحة أن ظهورها به جاء في إطار الترويج للشخصية التي تقدمها ضمن أحداث فيلم «صقر وكناريا».

طوأشارت إلى أن الإطلالة التي لفتت انتباه الجمهور خلال العرض الخاص كانت مرتبطة بالدور الذي تجسده في العمل السينمائي، وليس لها علاقة باتخاذ قرار شخصي بارتداء الحجاب.

وكان ظهور انتصار بالحجاب خلال العرض الخاص للفيلم قد أثار تساؤلات واسعة بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تخرج الفنانة لتوضح حقيقة الأمر وتضع حدًا للتكهنات المتداولة.