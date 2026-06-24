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فرص عمل للشباب في 50 شركة خاصة.. التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

فرص عمل
فرص عمل
رشا عوني

وظائف وزارة العمل .. يهتم الشباب بنشرة التوظيف الأسبوعية التي تعلن عنها وزارة العمل المصرية لتوفير فرص عمل للشباب بشركات القطاع الخاص، في جميع محافظات الجمهورية.

وأعلن حسن رداد، وزير العمل اليوم الأربعاء، عن توفير 5132 فرصة عمل جديدة في 50 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 11 محافظة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، مع استمرار تلقي طلبات التقديم طوال شهر يونيو 2026

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تأمينات إجتماعية وصحية

وأوضحت وزارة العمل في بيان أن النشرة تتضمن فرصًا في عدد كبير من التخصصات والمهن، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين، إلى جانب عدد من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، في إطار جهود الدولة لدمجهم وتمكينهم اقتصاديًا.

فرص عمل في 11 محافظة

وتتوزع فرص العمل على محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، دمياط، الغربية، بني سويف، السويس، الإسماعيلية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، المنوفية.

التخصصات المطلوبة

وتشمل الوظائف تخصصات متنوعة منها التسويق، والموارد البشرية، والهندسة، والصيانة، والمحاسبة، والإنتاج، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة، والفندقة والمطاعم، وغيرها من المهن الفنية والخدمية.

طريقة التقديم

وأضافت الوزارة أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، ومديريات العمل بالمحافظات، والتواصل المباشر مع الشركات المعلنة، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

نشرات التوظيف

وتوفر وزارة العمل آلاف رص العمل أسبوعيا بشركات القطاع الخاص من خلال نشرات التوظيف التي تنشرها بشكل أسبوعي، عبر صفحة وزارة العمل الرسمية على فيس بوك.

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