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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العمل: توفير 5132 فرصة عمل في 11 محافظة.. والتقديم خلال يونيه

النشرة القومية للتوظيف
النشرة القومية للتوظيف

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الأربعاء، عن توفير 5132 فرصة عمل جديدة في 50 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 11 محافظة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، مع استمرار تلقي طلبات التقديم طوال شهر يونيو 2026.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل جهودها لدعم التشغيل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يمثل شريكًا أساسيًا في جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع سوق العمل، داعيًا الشباب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والالتحاق بالوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

وأوضح رداد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية بالمحافظات، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن التدريب والتأهيل يمثلان أحد أهم محاور تعزيز فرص التوظيف وتحقيق الاستقرار المهني للشباب.

وشدد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة للتأكد من جديتها، والتزام الشركات بحقوق العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية وآمنة للشباب...وأوضحت وزارة العمل في بيان أن النشرة تتضمن فرصًا في عدد كبير من التخصصات والمهن، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين، إلى جانب عدد من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، في إطار جهود الدولة لدمجهم وتمكينهم اقتصاديًا.

وتتوزع فرص العمل على محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية ، دمياط، الغربية، بني سويف، السويس، الإسماعيلية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، المنوفية. وتشمل تخصصات متنوعة منها التسويق، والموارد البشرية، والهندسة، والصيانة، والمحاسبة، والإنتاج،والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة، والفندقة والمطاعم، وغيرها من المهن الفنية والخدمية.

وأضافت الوزارة أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، ومديريات العمل بالمحافظات، والتواصل المباشر مع الشركات المعلنة، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل  أن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر عن الوزارة كل اسبوع في إطار تنفيذ توجيهات معالي وزير العمل حسن رداد بتكثيف التعاون مع القطاع الخاص في المحافظات.... وأن النشرة من إعداد منى شوقي الباحث الأول بالإدارة، وذلك في سياق التواصل و التنسيق المستمر مع مديريات العمل بالمحافظات ،و القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بمختلف المحافظات.

وزارة العمل النشرة القومية للتوظيف النشرة القومية للتشغيل فرص عمل بالداخل

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