تعاون بين وزارة العمل وجامعة ساكسوني لتأهيل الشباب

استقبل وزير العمل حسن رداد، بمكتبه بالعاصمة الجديدة، الدكتور محمد عبد الرحمن رئيس جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية المهارات البشرية.

وفي مستهل اللقاء، وجه الوزير بسرعة إعداد إطار متكامل للتعاون بين الوزارة والجامعة، يتضمن آليات واضحة للتنسيق والتكامل في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز جهود الدولة في إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل، وربط منظومة التدريب والتعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية والمهن المطلوبة في الداخل والخارج.

وتناول اللقاء فرص الاستفادة من الخبرات الألمانية التي تعتمد عليها الجامعة في برامجها التعليمية والتطبيقية، والتعاون في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة الشباب والخريجين وتأهيلهم وفق المعايير الدولية، مع التركيز على التخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا في أسواق العمل العالمية، وخاصة السوق الألماني.

كما بحث الجانبان إمكانية التعاون في تدريس اللغة الألمانية ضمن برامج مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل الخارجي ورفع جاهزية الكوادر المصرية للعمل في الأسواق الدولية، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والتطبيقية للجامعة في تطوير البرامج التدريبية وتبادل الخبرات.

وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الجادة، بما يحقق التكامل بين التدريب والتشغيل، ويواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، ويعزز من قدرات الشباب المصري على المنافسة في مختلف التخصصات والمجالات المهنية.

حضر اللقاء من جانب جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية: السفير عمرو عباس مستشار الجامعة، والدكتور نبيل عاصم أشعت استشاري الجامعة، والدكتور أحمد عشماوي مدير مشروع دعم الشباب المصري الماهر "SSEY"...ومن جانب وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ووائل عبد الصبور مدير عام الإدارة العامة لشؤون مراكز التدريب، ومصطفى صلاح الباحث بالإدارة العامة للتعاون التنموي....