قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتخصيص 40 ألف متر بسفاجا لصالح هيئة قناة السويس لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
مدبولي يوجه بالتوسع في تنفيذ مُبادرة "شارع الفن" في كل المحافظات المصرية
فراشة الزمالك .. مريم الطوخي تحصد الذهبية لبطولة الجمهورية للجمباز
بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم (تعرف على الشروط)
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي بالمنامة التطورات الإقليمية والدولية
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القليوبية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية
هل صام النبي يوم عاشوراء؟ دار الإفتاء تجيب
مع ارتفاع درجات الحرارة .. احذر كوارث الإجهاد الحراري للعمال
مفاجأة غير سارة .. من هو منافس المغرب في كأس العالم 2026؟
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي ملف الاتفاق الإيراني
الأرصاد تكشف أسباب استقرار الطقس رغم موجات الحر العالمية.. ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية
الصحة اللبنانية : 3 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة ميفدون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون بين وزارة العمل وجامعة ساكسوني لتأهيل الشباب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل وزير العمل حسن رداد، بمكتبه بالعاصمة الجديدة، الدكتور محمد عبد الرحمن رئيس جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية المهارات البشرية.

وفي مستهل اللقاء، وجه الوزير بسرعة إعداد إطار متكامل للتعاون بين الوزارة والجامعة، يتضمن آليات واضحة للتنسيق والتكامل في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز جهود الدولة في إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل، وربط منظومة التدريب والتعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية والمهن المطلوبة في الداخل والخارج.

وتناول اللقاء فرص الاستفادة من الخبرات الألمانية التي تعتمد عليها الجامعة في برامجها التعليمية والتطبيقية، والتعاون في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة الشباب والخريجين وتأهيلهم وفق المعايير الدولية، مع التركيز على التخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا في أسواق العمل العالمية، وخاصة السوق الألماني.

كما بحث الجانبان إمكانية التعاون في تدريس اللغة الألمانية ضمن برامج مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل الخارجي ورفع جاهزية الكوادر المصرية للعمل في الأسواق الدولية، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والتطبيقية للجامعة في تطوير البرامج التدريبية وتبادل الخبرات.

وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الجادة، بما يحقق التكامل بين التدريب والتشغيل، ويواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، ويعزز من قدرات الشباب المصري على المنافسة في مختلف التخصصات والمجالات المهنية.

حضر اللقاء من جانب جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية: السفير عمرو عباس مستشار الجامعة، والدكتور نبيل عاصم أشعت استشاري الجامعة، والدكتور أحمد عشماوي مدير مشروع دعم الشباب المصري الماهر "SSEY"...ومن جانب وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ووائل عبد الصبور مدير عام الإدارة العامة لشؤون مراكز التدريب، ومصطفى صلاح الباحث بالإدارة العامة للتعاون التنموي....

وزير العمل جامعة ساكسوني سوق العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

مجلس الوزراء

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن العمل عن بُعد كل أسبوع.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حسام الدين محمود صديق

تعيين حسام صديق مستشارًا لوزير السياحة والآثار للاتصال السياسي

جانب من الاجتماع

تعاون بين وزارة العمل وجامعة ساكسوني لتأهيل الشباب

الطقس

الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35

بالصور

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

زيت جوز الهند بين الفوائد والمخاطر.. هل يستحق لقب الغذاء الخارق؟

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة

بعد البراءة .. أبرز إطلالات جيهان الشماشرجي خطفت بها الأنظار

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

نشرة المرأة والمنوعات | هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. متلازمة الطفل المنسي خطر ينتهي بكارثة داخل السيارة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد