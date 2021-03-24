التنمية المحلية تكشف آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه طبقا للقانون، فإن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، هو آخر شهر مارس الجاري.

وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" امامنا 7 أيام فقط قبل انتهاء مهلة التقدم للتصالح في مخالفات البناء وكافة المراكز التكنولوجية تعمل يوميا من أجل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ".





وتابع خالد قاسم:" حتى الآن تلقينا أكثر من 2.7 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء بمعدل إنجاز يصل لـ 88%".





واكمل خالد قاسم:" البحيرة في المركز الأول لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ، مضيفا:" هناك حراك من المواطن للتصالح في مخالفات البناء خاصة بعد تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء ".





واستطرد خالد قاسم:" تم تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء في كافة أنحاء الجمهورية وتم تقديم حوافز للمواطنين وتم توحيد سعر متر التصالح في القرى على مستوى الجمهورية بـ 50 جنيها للمتر".



