التعليم تعود للنظام الورقي في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط عقد امتحانات شهري أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.









وفي هذا التقرير ينشر موقع "صدى البلد" أبرز هذه الضوابط في نقاط:





- ستعقد الامتحانات ورقيا وليس إلكترونيا.





- سيتم عقد امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة وليس بالمنزل.







- الامتحان سيكون عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد في ورقة مجمعة، على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).





- سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلًا عن الكتاب المدرسي.





- درجة الفصل الدراسي الثاني ستمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة، وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل.











كما كشفت وزارة التربية والتعليم طرق تقييم وضوابط مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية العام الدراسي 2020-2021، حيث تتولى المدرسة عقد امتحانات مواد الهوية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية - التربية الدينية - التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.









الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملًا.









وبالنسبة للطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة، فسيتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط.