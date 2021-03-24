أبرزها إقالة المدير الفني .. قرارات اجتماع مجلس إدارة نادي طنطا

قرر مجلس إدارة نادي طنطا في جلسته الطارئة التي عقدت منذ ظهر أمس الثلاثاء واستمرت حتى الحادية عشرة مساء عدة قرارات هامة خاصة بالفريق الأول لكرة القدم بعد انقطاع لاعبيه والجهاز الفني عن أداء التدريبات قبل ثلاثة أيام من مباراة مهمة أمام فريق بتروجيت الجمعة المقبلة، وجاءت القرارات كالآتي:-





- إقالة المدير الفنى حسن موسي، والمدرب العام مع الإبقاء على باقي الجهاز الفني المساعد والجهاز الطبي والإداري كما هو.





- خصم 20‎ %‎ من عقد كل لاعب امتنع عن التدريب.





- خصم مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من كل لاعب عن كل يوم انقطاع.





- إيقاف كل المستحقات المالية.





- الاستعانة بقطاع الناشئين لأداء المباريات المتبقية من عمر المسابقة.





- إخطار الاتحاد المصرى لكرة القدم بكل العقوبات الموقعة.